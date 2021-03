Thiago Alcântara admite que teve propostas da Espanha, mas diz: "Escolher o Liverpool foi fácil"

O meio-campista espanhol afirma que recebeu diversas abordagens quando decidiu deixar o Bayern de Munique

Thiago Alcântara trocou o Bayern de Munique pelo Liverpool ao final da última temporada. Porém, o meia espanhol admitiu que antes de firmar contrato com os Reds, recusou diversas abordagens de equipes da La Liga, dizendo que foi fácil optar pela equipe de Anfield.

Revelado pelo Barcelona, Thiago refletiu cuidadosamente sobre tais propostas antes de decidir por uma grande aposta na carreira, com a oportunidade de se juntar aos campeões da Premier League de 2019/20 sendo boa demais para ser rejeitada.

"Eu tinha opções de voltar (para a Espanha), mas estava claro para mim: a saída do Bayern seria para viver a experiência da Premier League, uma liga muito competitiva", disse o meio-campista ao AS.

"Quando recebi o telefonema do treinador (Jürgen Klopp) e do clube, foi uma decisão fácil escolher o destino. Mas foi difícil escolher se eu realmente queria deixar o Bayern. No final aconteceu e estou muito feliz".

Embora o mundo ainda esteja enfrentando os reflexos e as dificuldades impostas pela pandemia, Thiago não vê a hora de poder atuar com torcedores nas arquibancadas de Anfield. Em dezembro, o Liverpool até chegou a receber dois mil torcedores em seu estádio, mas os portões tiveram que ser fechados novamente logo depois com a piora da situação da Covid-19 no país.

"É uma mudança de país, clube, estádio e você tem a expectativa, não só de ver a torcida no estádio - e será lindo ver o Anfield cheio - mas também a experiência de aprender, dia a dia, sobre uma nova cultura".

A primeira temporada de Thiago no novo clube, no entanto, não é das melhores. O Liverpool está em sétimo na Premier League e viu a fortaleza de Anfield desabar com derrotas consecutivas em casa e uma sequência negativa nunca vista antes na história dos Reds. Na Liga dos Campeões, o time está nas quartas de final e enfrentará o Real Madrid.