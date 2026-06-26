Theo Janssen vê uma grande lacuna na defesa da Seleção Holandesa e, de repente, cita Wouter Goes

Theo Janssen acha que Wouter Goes deveria ter sido convocado para a Copa do Mundo antes de Lutsharel Geertruida, segundo ele mesmo afirma no programa “De Oranjezomer”. O ex-jogador de futebol critica o perfil dos zagueiros da seleção holandesa e explica o que, na sua opinião, está faltando.

Janssen acha que os zagueiros holandeses estão muito focados em jogar futebol em vez de defender. Nesse sentido, ele cita Virgil van Dijk justamente como exemplo de um jogador que mantém a simplicidade com a bola e se destaca principalmente por suas qualidades defensivas.

“Mas se tivéssemos defensores que realmente soubessem defender, eu citaria Wouter Goes como exemplo. Mas também somos críticos em relação a ele”, suspira Janssen, que gosta do estilo de Goes.

“Vá até o limite. Às vezes, talvez até ultrapasse, isso também é permitido”, enfatiza o ex-jogador. Hélène Hendriks acrescenta que não precisa ser o genro ideal. Em seguida, Hugo Borst se pergunta se Goes deveria ter sido convocado para a seleção da Copa do Mundo.

Janssen viu Jurriën Timber desistir por causa de uma lesão, e então Geertruida foi convocado. “Em vez de Geertruida, você poderia ter convocado o Goes?”, pergunta Borst. “Sim, ele é mais um zagueiro central do que o Geertruida. É um jogador que, no Feyenoord, sempre entrava no meio-campo e conseguia armar o jogo”, responde o morador de Arnhem.

“Por outro lado, acho que Goes é sim um zagueiro de verdade”, afirma o ex-meio-campista. Em seguida, ele se dirige a Guus Hiddink, que também está no programa. “Você estragou tudo”, brinca Janssen. “Mas, como técnico da seleção, você também precisa lidar com a questão: ‘como montar uma seleção?’”, responde o ex-técnico.

Hiddink então aborda a escolha de Geertruida. “Ele pode jogar no meio e como lateral; assim, com um único jogador, você preenche duas posições, o que libera mais espaço em outras áreas.” O jogador de Roterdã era o reserva de Timber, mas não jogou nem um minuto no torneio.