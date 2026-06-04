Theo Janssen vê, além de Jorrel Hato, mais um jogador da seleção holandesa cometer um erro no gol da Argélia

A seleção holandesa sofreu uma surpreendente derrota na noite de quarta-feira, no jogo de despedida contra a Argélia: 0 a 1. Jorrel Hato foi muito criticado por seu papel no único gol da partida, mas, segundo Theo Janssen, Quinten Timber também não ficou isento de culpa.

Anis Hadj Moussa decidiu o jogo pouco antes do fim, girando para dentro de maneira característica e mandando a bola com o pé esquerdo no canto oposto. Hato, em particular, parecia poder ter feito mais, considera Janssen no De Oranjezomer.

“Mas há outros que também não estão jogando bem. Timber também não está bem; ele deveria fechar a linha, impedindo que o adversário entrasse com tanta facilidade. Se você sabe que esse jogador é canhoto e que sempre corta para dentro para chutar no canto oposto, então você deveria forçá-lo a ir para a lateral.”

“E deixe-o dar um cruzamento. Temos gente suficiente na área, só que ele não faz isso e acaba colocando Hadj Moussa em vantagem”, critica Janssen. “Na verdade, ele faz isso toda semana. Vimos isso na Holanda, claro, no Feyenoord. Então, é preciso defender melhor contra isso, com certeza.”

Com isso, a Holanda perdeu o jogo de despedida rumo à Copa do Mundo. “Esse jogo dá para aceitar. Acho que eles fizeram doze substituições, quase todo mundo jogou. Isso é algo especial, de qualquer forma, num jogo assim”, continua Janssen.

“Mas isso não é uma sensação boa. Você quer se despedir de uma maneira agradável. Você quer mostrar um bom jogo para o povo holandês, e isso não aconteceu. Então, todo mundo vai agora para a Copa do Mundo com a sensação: será que vai dar certo?”

A Copa do Mundo começa para a seleção holandesa no próximo domingo, contra o Japão. Antes disso, na próxima segunda-feira, será disputado o último amistoso internacional, em Nova York, contra o Uzbequistão.