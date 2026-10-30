Sebastiaan van Bakel elogia Theo Janssen. Segundo o autor do gol da vitória no confronto com o Heracles Almelo pela Copa da Holanda, o técnico de Arnhem tira o máximo rendimento do elenco do De Treffers.

"É claro que ele é forte taticamente, mas, acima de tudo, sabe lidar muito bem com as pessoas. Sua força está em conseguir formar um time unido", afirmou Van Bakel pouco depois da surpreendente vitória na Copa, em entrevista à Voetbal International.

Segundo o atacante de 25 anos, natural de Vlijmen, o sistema adotado por Janssen se encaixa muito bem no De Treffers. "E é essa combinação que nos leva tão longe. Estamos muito satisfeitos com o Theo, e os resultados também são bons."

Janssen transmite tranquilidade e nunca faz nada fora do comum à beira do campo, avalia Van Bakel. "Ele é muito tranquilo. Durante o jogo, quase não se ouve a voz dele. No intervalo, aponta o que precisamos melhorar e, no segundo tempo, volta a ficar sentado tranquilamente."

Van Bakel também recebeu elogios de Bram van Polen, que analisou a surpreendente vitória do De Treffers no Voetbalpraat. "Acho que ele é um jogador interessante. Não sei bem por quê. Ele ataca a profundidade e tem muita velocidade."

Na opinião de Van Polen, o herói do clube amador é "um pouco maluco". "É pura intuição, porque não o conheço. Mas sempre gostei de jogadores que têm algo de maluco, que são imprevisíveis. Tenho a sensação de que Van Bakel pode jogar na Keuken Kampioen Divisie. Ele tem algo especial, então dá para pensar que pode dar um passo adiante."

Van Bakel já tem experiência no futebol profissional: entre 2020 e 2024, o atacante teve contrato com o FC Den Bosch. A passagem pelo clube de Brabante não foi um sucesso completo, pois ele marcou apenas sete gols em 77 partidas.