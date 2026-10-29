O De Treffers protagonizou uma grande zebra na noite de quinta-feira, na primeira rodada da Copa da Holanda Eurojackpot. A equipe do técnico Theo Janssen venceu o Heracles Almelo, líder da Keuken Kampioen Divisie, por 1 a 0 no Sportpark Zuid. Sebastiaan van Bakel marcou o único gol contra o time de Almelo, que terminou a partida com dez jogadores após a expulsão de Ivan Borac.
Desde o início, os donos da casa mostraram que não estavam intimidados pelo Heracles, que entrou em campo com uma equipe inteiramente reserva. O De Treffers começou com intensidade e criou várias chances logo nos primeiros minutos. Após um quarto de hora, Bas Brussaard chutou rente à trave. Tim Waterink e Van Bakel também levaram perigo.
Aos poucos, o Heracles passou a controlar melhor o jogo e tentou assumir a iniciativa com trocas de passes. Tristan van Gilst cobrou uma falta por cima do gol, enquanto Borac finalizou após um escanteio e parou no goleiro. A melhor chance foi de Willem den Dekker, que chutou muito alto de perto pelo De Treffers.
Pouco antes do intervalo, o Heracles voltou a escapar de sair atrás no placar. Brussaard soltou um chute forte da direita, e o goleiro Timo Jansink desviou a bola com a ponta dos dedos para o travessão. Apesar das chances dos dois lados, o primeiro tempo terminou em 0 a 0.
Antes do intervalo, o De Treffers havia feito sete finalizações, contra cinco do Heracles, apesar dos 61% de posse de bola dos visitantes. Na volta do intervalo, o Heracles assumiu a iniciativa. Jeff Reine-Adélaïde pensou ter marcado aos 54 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.
Um minuto depois, o Heracles sofreu um duro golpe. Borac bloqueou a bola com a parte superior do braço e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando os visitantes com dez jogadores. O Heracles fez então três substituições, mas não conseguiu impedir o gol do De Treffers.
Aos 61 minutos, Van Bakel abriu o placar. Kane Keizer fez um cruzamento rasteiro pela direita, e o atacante se antecipou a Vicente Robles para mandar a bola para o fundo da rede de Jansink: 1 a 0. O Sportpark Zuid explodiu de alegria.
O De Treffers teve, em seguida, ótimas chances para decidir a partida. Jansink defendeu um chute de Keizer, enquanto Jari van Ginkel acertou o travessão após um escanteio pouco depois. No campo cada vez mais encoberto pela neblina em Groesbeek, o Heracles, mesmo com um jogador a menos, ainda conseguiu pressionar nos minutos finais. Com a bola já quase imperceptível da lateral do campo, N'Djoli cabeceou pouco acima do gol a dois minutos do fim.
O De Treffers resistiu e impôs ao Heracles uma eliminação muito dolorosa na Copa da Holanda. Graças à zebra, a equipe de Janssen avançou à segunda rodada.
Resultados dos outros jogos:
GVVV – Noordwijk: 3 a 0
Hoek – Sparta Nijkerk: 4 a 2
Purmersteijn – Gemert: 1 a 0 (prorrogação)
ACV Assen – AFC: 0 a 0 (prorrogação)