Theo Janssen protagoniza grande zebra na Copa da Holanda: De Treffers elimina o líder da segunda divisão holandesa

O De Treffers protagonizou uma enorme surpresa na noite de quinta-feira, na primeira fase da Copa da Holanda Eurojackpot. A equipe do técnico Theo Janssen venceu o Heracles Almelo, líder da Keuken Kampioen Divisie, por 1 a 0 no Sportpark Zuid. Sebastiaan van Bakel marcou o único gol contra a equipe de Almelo, que terminou a partida com dez jogadores após a expulsão de Ivan Borac.
O time da casa mostrou desde o início que não estava intimidado pelo Heracles, que entrou em campo com uma equipe inteiramente reserva. O De Treffers começou com intensidade e criou várias oportunidades logo cedo. Bas Brussaard chutou rente à trave após 15 minutos, enquanto Tim Waterink e Van Bakel também levaram perigo.
O Heracles ganhou gradualmente mais controle da partida e tentou assumir a iniciativa por meio de trocas de passes. Tristan van Gilst cobrou uma falta por cima do gol, enquanto Borac parou no goleiro após um escanteio. A melhor chance foi de Willem den Dekker, que chutou muito alto de perto pelo De Treffers.
Pouco antes do intervalo, o Heracles voltou a escapar de sair atrás no placar. Brussaard soltou um chute forte pela direita, e o goleiro Timo Jansink desviou a bola com a ponta dos dedos para o travessão. Apesar das chances dos dois lados, o primeiro tempo terminou em 0 a 0.
Antes do intervalo, o De Treffers havia feito sete finalizações, contra cinco do Heracles, apesar dos 61% de posse de bola dos visitantes. Após a volta do intervalo, o Heracles assumiu a iniciativa. Jeff Reine-Adélaïde chegou a pensar que havia marcado aos 54 minutos, mas seu gol foi anulado por impedimento.
Um minuto depois, o Heracles sofreu um duro golpe. Borac bloqueou a bola com a parte superior do braço e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando os visitantes com dez jogadores. O Heracles fez então três substituições, mas não conseguiu impedir que o De Treffers marcasse.
Aos 61 minutos, Van Bakel abriu o placar. Kane Keizer fez um cruzamento rasteiro pela direita, e o atacante chegou à bola antes de Vicente Robles para mandá-la para o fundo da rede de Jansink: 1 a 0. O Sportpark Zuid explodiu de alegria.
Em seguida, o De Treffers teve ótimas chances de decidir a partida. Keizer viu Jansink defender seu chute, enquanto Jari van Ginkel acertou o travessão pouco depois, após um escanteio. Com a neblina cada vez mais intensa no campo em Groesbeek, o Heracles ainda conseguiu pressionar nos minutos finais, mesmo em inferioridade numérica. Quando a bola já mal podia ser vista da lateral, N'Djoli cabeceou pouco acima do gol a dois minutos do fim.
O De Treffers resistiu e impôs ao Heracles uma eliminação extremamente dolorosa na copa. Graças à surpresa, a equipe de Janssen avançou à segunda fase.
Resultados dos outros jogos:
GVVV – Noordwijk: 3-0
Hoek – Sparta Nijkerk: 4-2
Purmersteijn – Gemert: 2-0 (após a prorrogação)
ACV Assen – AFC: 1-2 (após a prorrogação)