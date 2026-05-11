Theo Janssen fica chocado com a entrevista de Robin van Persie: “Então o Feyenoord vai ter um problema bem grande!”

Theo Janssen assistiu com crescente espanto à entrevista de Robin van Persie após o jogo entre Feyenoord e AZ (1 a 1). O técnico do time de Roterdã afirmou estar já trabalhando em diversos assuntos para a próxima temporada, o que preocupa muito Janssen.

“No fim das contas, sou eu, obviamente com as pessoas ao meu redor, que decido sobre a comissão técnica e também sobre os jogadores. É disso que cuido diariamente e sobre o que tomo decisões. E quanto às outras funções, sou consultado e faço parte de todos esses ‘níveis’”, disse Van Persie à ESPN.

“Felizmente, agora posso me concentrar em como deve ser o elenco na próxima temporada. É claro que temos muitos jogadores, mas preciso chegar a uma conclusão sobre isso junto com minha comissão técnica. Posso observar jogadores, avaliar meus próprios jogadores…”, afirmou o técnico do Feyenoord.

“O Feyenoord não precisa de nenhum novo diretor técnico. Eles já têm um!”, reage Youri Mulder durante o programa Rondo na Ziggo Sport, cheio de surpresa. “Dada a situação atual do Feyenoord e o papel de Robin nisso, isso é muito peculiar”, Janssen também se surpreende.

“Se você observar quantas escolhas erradas foram feitas, especialmente no início da temporada, e agora um diretor técnico está saindo… Na minha opinião, a primeira coisa a se fazer agora é nomear rapidamente um diretor técnico para montar um elenco para o próximo ano. Não dá para jogar isso nas costas do treinador, dá? Aí você tem um problema muito grande”, indigna-se Janssen.

Enquanto isso, segundo as últimas notícias, o Feyenoord está perto de contratar Robert Eenhoorn como diretor geral e Dévy Rigaux como diretor técnico. A diretoria do clube espera, segundo consta, acelerar as negociações nos próximos dias.

“Sim, eu o conheço”, diz Mulder sobre Rigaux, que atualmente está sob contrato com o Club Brugge. “Ele é um bom jogador. Rigaux também é alguém que se destaca quando está em um grupo maior.”