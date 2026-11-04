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Boudewijn Zenden Theo JanssenZiggo Sport
Siep Engelen
Traduzido por

Theo Janssen: "Ele é tão bom. Vai deixar o PSV por muito dinheiro depois desta temporada"

PSV x Club Brugge
PSV
Club Brugge
Liga dos Campeões
K. Sano
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Theo Janssen ficou encantado com Kodai Sano na noite de quarta-feira, como contou à Ziggo Sport. Embora o PSV não tenha conseguido arrancar um resultado contra o Club Brugge (1 a 2), o autor do gol causou uma ótima impressão. 

"Achei que Sano jogou muito bem", começa Janssen. "Esse garoto tem muita garra, ganha muitas segundas bolas. Ele tem muita vontade de avançar, mas também faz sua parte defensivamente pela equipe." 

"Ele se adaptou sem nenhuma dificuldade ao nível do PSV, mas vou dizer mais uma coisa", anuncia Janssen. "Ele vai superar esse nível. É muito bom. Muito bom mesmo. Ainda vai dar um passo adiante." 

Janssen está convencido até de que Sano pode chegar à elite do futebol, e mais cedo do que se imagina. "Se continuar jogando como está, não me surpreenderia se ele saísse novamente depois desta temporada. Por muito dinheiro." 

"Dá para ver. É ótimo ter um meio-campista que joga tão bem. Mas também é ótimo quando ele ganha muitas segundas bolas e faz coisas boas com elas. É o que ele sempre faz." 

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A paixão com que Sano joga também agrada a Janssen. "Ele busca avançar, entra firme nas disputas. E faz isso com entrega. Em determinado momento, perto da lateral, ele cometeu uma falta leve e ficou furioso. Bravo com tudo e com todos." 

"Ele tem visão de jogo, faz infiltrações, passa pelo adversário... E ainda mantém a visão de jogo para tocar a bola na hora certa. Esse garoto tem muita qualidade."

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