Theo Janssen soube motivar o De Treffers para enfrentar o Heracles Almelo na primeira rodada da Copa da Holanda Eurojackpot. O técnico vencedor percebeu que uma surpresa era possível quando viu a escalação dos visitantes.

"Quando vi aquela escalação, soube que talvez pudéssemos vencer este jogo", declarou Janssen após a partida à ESPN. "Se eles fazem oito mudanças, o Heracles não nos leva a sério. Isso mexeu com meus jogadores."

"Os jogadores que entraram em campo não estão acostumados a jogar juntos. Nos treinos, às vezes jogam juntos em coletivos de 11 contra 11, mas nunca em uma partida", afirmou Janssen, que viu Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust e Jean-Paul N'Djoli, entre outros, no banco do Heracles.

"Não se deve nos subestimar", prosseguiu o técnico do time amador. "Temos uma equipe fantástica e mostramos isso de novo nesta noite. A tática é clara, os jogadores sabem o que se espera deles. E temos jogadores que dão gosto de ver, como pudemos comprovar hoje."

Vincent Heilmann, técnico do Heracles, ressaltou que a equipe viajou a Groesbeek com a intenção de levar o jogo a sério. "De fato, são jogadores que tiveram menos minutos em campo recentemente. Mas não fizemos uma aposta arriscada aqui. Se eu disputasse esta partida novamente, escalaria os mesmos jogadores."

"Essa é a maneira clássica dos holandeses de olhar para isso", rebateu o técnico derrotado, em resposta às críticas. "Entendo que Theo use isso. Ele faz bem e é esperto. Mas não acho que tenha relação com o resultado. Os jogadores que escalei são bons o suficiente para vencer esta partida."

Por isso, Heilmann se recusa a usar a expressão "time B". "Porque isso seria injusto com os jogadores. Se não tivesse havido o cartão vermelho para Mario Borac (nota da redação), realmente acho que teríamos força física suficiente para conseguir vencer. Nos primeiros 55 minutos, deveríamos ter marcado um gol. Nesse aspecto, sou crítico em relação ao nosso jogo ofensivo."