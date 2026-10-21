Theo Janssen acredita que o Feyenoord não lamentou por muito tempo a saída de Ayase Ueda. Ele fez a avaliação antes do duelo da Liga dos Campeões entre Real Betis e Feyenoord, na Ziggo Sport.

Segundo o comentarista, isso se deve ao rápido desenvolvimento de Nacho Ferri. O espanhol de 22 anos, contratado junto ao KVC Westerlo por 9 milhões de euros, teve um início difícil em Roterdã, mas agora engrenou.

"Tenho que dizer que Ferri também está se saindo bem", respondeu Janssen ao ser perguntado se o Feyenoord já sente falta de Ueda. O japonês se transferiu para o Lille OSC no último momento do verão passado, por 15 milhões de euros.

"Ferri é um jogador diferente de Ueda, que atua muito mais dentro da área", continuou Janssen. "Ferri também é forte fisicamente, corre muito e trabalha duro. Faz muitas corridas, então são jogadores de perfis completamente diferentes."

"Ferri se encaixa muito bem no jogo que o Feyenoord pratica agora. Então, não, o Feyenoord não sente falta de Ueda", concluiu Janssen.

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Ferri já soma seis gols em oito partidas pelo Feyenoord na Eredivisie. Com isso, divide atualmente a artilharia da competição.

Na Liga dos Campeões, Ferri ainda busca seu primeiro gol. Na visita ao FC Barcelona (5 a 1), pensou ter marcado, mas o gol foi anulado após intervenção do VAR. Na noite de quarta-feira, Ferri terá uma nova chance na Espanha, contra o Real Betis.