Theo: Essas notícias sobre a Arábia Saudita são falsas... e Mbappé está sendo injustiçado no Real Madrid

Theo Hernández, estrela do Al-Hilal e da seleção francesa, falou sobre sua temporada na Liga Roshen, além de suas perspectivas para a Copa do Mundo de 2026.

Theo disse, em entrevista concedida ao jornal espanhol “Marca”: “Estou muito feliz na Arábia Saudita, não esperava que as coisas fossem assim. Quando as pessoas dizem para você tomar cuidado lá, a verdade não é exatamente essa. Eu me adaptei muito bem ao time e à cidade, e o mais importante é que minha família, minha esposa e meus filhos, também estão bem.”

Quando perguntaram a Theo: “Você considera a sua passagem pela Arábia Saudita um passo antes da aposentadoria?”, ele respondeu: “Este não é de forma alguma o último passo. Espero voltar à Europa algum dia para jogar lá. Assinei por três anos na Arábia Saudita e estou feliz; depois disso, não sei o que vai acontecer, mas espero voltar à Europa”.

Ele acrescentou: “Estou na seleção francesa desde 2021 e tenho um ótimo relacionamento com Deschamps, que é um grande treinador e uma pessoa maravilhosa. Quanto a Zidane, estive com ele no Real Madrid por um ano; ele é uma pessoa maravilhosa e um grande treinador. Vamos ver como as coisas vão correr, e acho que vão ser boas, pois com os jogadores que temos, treinar também fica mais fácil”.

E continuou: “A Espanha é candidata ao título da Copa do Mundo, mas há outras seleções candidatas, como a Portugal, que tem um time maravilhoso, assim como a Inglaterra e o Brasil... Acho que esta é a edição mais difícil da Copa do Mundo”.

Teo foi questionado: “Existe vontade de revanche contra a Espanha após a derrota no Euro?” Ele respondeu: “Ficou um gosto amargo na boca, mas não há rancor. Há momentos em que se ganha e outros em que se perde, isso é futebol, e vamos para a Copa do Mundo com o objetivo de chegar até o fim”.

E continuou: “Acompanho os jogos do Real Madrid, e as críticas dirigidas a Mbappé me parecem um pouco injustas, considerando o seu valor como jogador, pois ele está entre os melhores do mundo. Mas também entendo a natureza do Real, pois passei um ano inteiro lá e não é nada fácil. Eu tinha 18 anos, e a pressão que se enfrenta lá.... Kylian é um líder para nós e acredito que seja um líder no Real Madrid também. Ele só quer vencer, mas acho que já está acostumado às críticas, e o vi em boa forma”.

E continuou: “Com certeza, Mbappé está motivado por um forte desejo de provar seu valor na Copa do Mundo... Ele está no auge da preparação e com total concentração para a Copa do Mundo, ele e toda a equipe”.

E continuou: “A verdade é que, quando cheguei ao Real Madrid, eu era muito jovem, e a melhor opção teria sido ir para o Milan, onde passei momentos maravilhosos, era como se fosse minha casa. É verdade que ainda sinto aquele aperto no peito por não ter dado tudo de mim para alcançar o que queria como jogador na Espanha, mas dei tudo de mim com os Rossoneri e espero voltar um dia à Espanha”.

Sobre a opção de voltar ao Atlético de Madrid no verão passado, Theo comentou: “Houve várias propostas e algumas opções como outras, mas, no final, conversei sobre o assunto com meu agente e minha família, e acredito que a melhor opção foi ir para a Arábia Saudita”.