The Strongest x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quarta-feira (29), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

The Strongest e Ceará entram em campo na noite desta quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

O The Strongest vem disputar a Copa Sul-Americana, após ter sido eliminado na fase de grupos da Libertadores.

Do outro lado, o Ceará chega com extrema moral, depois de concluir a primeira fase da Sul-Americana na liderança do grupo G, com 18 pontos e 100% de aproveitamento, eliminando, inclusive, o Independiente.

O Vozão, entretanto, tem uma longa lista de desfalques e, desta forma, o técnico Marquinhos Santos mandará a campo uma equipe alternativa.

Será a primeira vez que as equipes irão se enfrentar em suas histórias.

Prováveis escalações

Possível escalação do THE STRONGEST: Vizcarra, Wayar, Miranda, Jusino, Aponte, Saucedo, Ursino, Chura, Amaral, Esparza e Triverio.

Possível escalação do CEARÁ: Vinícius Machado; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richardson, Sobral, Vina; Erick, Lima, Peixoto.

Desfalques da partida

The Strongest:

sem desfalques confirmados.

Ceará:

Bruno Pacheco, João Ricardo, Dentinho, Jael, Lucas Ribeiro, Richard Coelho e Cléber: não viajaram.

Lindoso, Mendoza e Richard: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O The Strongest é favorito contra o Ceará nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,70 na vitória dos mandantes, $ 3,47 no empate e $ 4,65 caso o time cearense vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,49 para quem apostar em mais de 2 gols, e $ 2,28 para quem apostar em menos de 2 gols. Há também a possibilidade de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 1,15 em vitória do The Strongest ou empate, ou ainda, $ 1,94 em triunfo do Ceará ou empate.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade

Quando é?

JOGO The Strongest x Ceará DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL Estádio Hernando Siles, La Paz - BOL HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

The Strongest

JOGO CAMPEONATO DATA The Strongest 0 x 3 Bolívar Boliviano 12 de junho de 2022 Palmaflor 1 x 2 The Strongest Boliviao 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oriente Petrolero x The Strongest Boliviano 2 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Ceará x The Strongest Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022 19h15 (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Atlético-GO Brasileiro 26 de junho de 2022 Fortaleza 2 x 0 Ceará Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Internacional Brasileiro 2 de julho de 2022 19h (de Brasília) Ceará x The Strongest Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022 19h15 (de Brasília)

