The Strongest x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

The Strongest e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Hernando Siles, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Pressionado com duas derrotas consecutivas na temporada, o Furacão volta as atenções para o torneio sul-americano. Atualmente, aparece na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos, enquanto o The Strongest, ainda sem saber o que é vencer, é o lanterna, com dois pontos conquistados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Bolívia, o Athletico-PR, sob pressão, entrará em campo com algumas mudanças na equipe titular. A tendência é de que o esquema seja o mesmo do último ano: 3-4-3 ou 3-5-2.

"É assim que começo a trabalhar, acredito muito nesse sistema. Vai dar suporte e equilíbrios maiores. Vamos conseguir ser mais agressivos", analisou o técnico Carille.

"O clube montou o seu grupo para jogar com três zagueiros desde o início. Em 15 dias de trabalho, após o jogo no Paraguai, isso foi ficando cada vez mais claro na nossa cabeça", completou.

O Furacão não poderá contar com o volante Pablo Siles e o meia Marlos, que testaram positivo para Covid-19, mas Hugo Moura, liberado do isolamento, e Nico Hernández, recuperado de lesão, retornam.

A principal novidade é a presença do zagueiro Dedé. O jogador não entra em campo desde 5 de março.

Do outro lado, o The Strongest terá força máxima contra o Athletico-PR depois de poupar os seus principais jogadores no empate com o Real Santa Cruz, pelo Campeonato Boliviano.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do The Strongest: Viscarra; Saúl Torres, Castillo, Demiquel e Juan Aponte; Gabriel Esparza (Yvo Calleros), Ursino e Saucedo; Henry Vaca, Triverio e Maurício Prost.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Matheus Felipe, Lucas Halter e Lucas Fasson; Erick, Bryan García, Christian (Marcelo Cirino) e Abner; David Terans, Canobbio e Vitinho.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Pablo Siles e Marlos: Covid-19

THE STRONGEST:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Augusto Menendez - PER

Assistentes: Michael Orue e Jesus Sanchez - PER

Quarto árbitro: Kevin Ortega - PER

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre The Strongest e Athletico-PR será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, pelo Star+, no streaming, e pelo Facebook Watch, na internet, nesta terça-feira (3).