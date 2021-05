The Strongest x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (18), pela quinta rodada do grupo C da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos visita o The Strongest nesta terça-feira (18), às 19h15 (de Brasília), em La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada do grupo C da Copa Libertadores, precisando vencer na altitude de 3600 metros para se manter na zona de classificação do grupo C. O duelo terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO The Strongest x Santos DATA Terça-feira, 18 de maio de 2021 LOCAL Hernando Siles - La Paz, BOL HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a terceira vitória seguida na Libertadores / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 19h15. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na segunda posição do grupo C com seis pontos, o Santos volta a campo na Copa Libertadores precisando de uma vitória na altitude para seguir na zona de classificação para as oitavas de final.

Para o confronto, o Peixe será comandado por auxiliar Márcio Araújo. O técnico Fernando Diniz, expulso contra o Boca Juniors, terá de cumprir suspensão.

Marinho, com lesão de grau um na coxa esquerda, voltou a treinar com bola, mas será preservado.

Por outro lado, Alison, recuperado de desconforto no joelho, volta a ficar à disposição.

Já o The Strongest, com apenas três pontos, é o lanterna do grupo C, somando três derrotas e uma vitória no torneio.

O Peixe já está na Bolívia! 🇧🇴🛬 pic.twitter.com/Rk7FAeE5z2 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 17, 2021

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Provável escalação do The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Castillo, Valverde e José Sagredo; Wayr, Ramiro Vaca e Marvin Bajarano; Jesús Sagreso, Willie e Reinoso.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 São Bento Paulista 9 de maio de 2021 Santos 1 x 0 Boca Juniors Libertadores 11 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona SC x Santos Libertadores 26 de maio de 2021 21h (de Brasília) Bahia x Santos Brasileirão 29 de maio de 2021 19h (de Brasília)

THE STRONGEST

JOGO CAMPEONATO DATA The Strongest 3 x 0 Royal Pari Campeonato Boliviano 8 de maio de 2021 The Strongest 3 x 0 Barcelona SC Libertadores 11 de maio de 2021

Próximas partidas