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The Rondo: geração Z contra os boomers na disputa pelas opiniões polêmicas sobre futebol

Veja a geração Z e os baby boomers se enfrentarem em nosso debate mais acalorado até agora para responder de uma vez por todas à grande pergunta: os torcedores de hoje realmente entendem de futebol? Assista ao The Rondo, em que colocamos a geração mais velha frente a frente com a mais nova para descobrir quem realmente sabe mais de futebol.

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