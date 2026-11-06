The Rondo: geração Z contra os boomers na disputa pelas opiniões polêmicas sobre futebol

Veja a geração Z e os baby boomers se enfrentarem em nosso debate mais acalorado até agora para responder de uma vez por todas à grande pergunta: os torcedores de hoje realmente entendem de futebol? Assista ao The Rondo, em que colocamos a geração mais velha frente a frente com a mais nova para descobrir quem realmente sabe mais de futebol.