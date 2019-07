The Best 2019 retrata atuação e tamanho do feito do Ajax na temporada

A Holanda é o único país com mais de um indicado entre os 10 nomes do The Best Fifa 2019

A Fifa revelou nesta quarta-feira (31), a lista do The Best Fifa 2019. Além de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, chama à atenção o trio holandês formado por Van Dijk, De Ligt e De Jong entre os nomes. O sem grande expressão na elite europeia comparado ao , , e outros, esteve representado graças a dupla De Ligt e De Jong.

No entanto, não será a primeira vez na qual um clube de fora da elite europeia tem o escudo representado por um atleta no The Best. Em 2012, Didier Drogba marcou presença entre os melhores do mundo atuando pelo Shanghai Shenhua, da . Já em 2016, foi a vez de Riyad Mahrez representar o justamente no ano em que o time inglês foi campeão da Premier League.

Na última edição, Kylian Mbappé ficou em quarto lugar na lista ao representar o no The Best. Vale Ressaltar que o clube parisiense já esteve presente no prêmio em 2017, com o terceiro lugar de Neymar. Na época, o brasileiro tinha se transferido do Barcelona como a contratação mais cara da história do futebol.

DE LIGT



De Ligt, capitão do Ajax na campanha da 2018-19 e um dos principais atletas do time durante a temporada ao lado de De Jong, vale lembrar, se transferiu a Juventus e defenderá as cores do time italiano em 2019-20. Mas antes de assinar vínculo com a Velha Senhora, o zagueiro fez grandes atuações junto ao elenco holandês e surpreendeu ao chegar nas semifinais da Champions.

DE JONG



Aos 22 anos, De Jong seguiu os mesmos passos de De Ligt e deixou o Ajax para atuar em um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. O meio-campista assinou contrato por cinco temporadas com o Barcelona após as atuações na temporada passada.