Textor promete Botafogo B no Carioca de 2023 e Rafael critica torneio: “campeonato de m...”

Se a nova fase do Botafogo anima os torcedores para o futuro próximo, o resultado da partida contra o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca neste domingo (27) terminou com um gosto amargo.

Após a derrota por 1x0 no jogo de ida, o Fogão “visitou” o Flu no Maracanã e conseguiu arrancar uma vitória por 2x1 nos últimos minutos de jogo. Apesar do resultado heróico, jogando com uma equipe considerada “B”, o triunfo não foi o suficiente para levar o Glorioso para a final da competição.

Pouco depois de marcar seu segundo gol, o Botafogo teve uma falta perigosa marcada a seu favor, mas o árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho resolveu encerrar o duelo antes da cobrança, para desespero dos jogadores e comissão do Botafogo.

O americano John Textor, sócio majoritário do clube, aproveitou para alfinetar a decisão nas redes sociais, e prometer que o Fogão voltará para o Carioca em 2023 com um time B.

“Em 2023, o Carioca vai ser um bom torneio para nosso time B”, disse Textor em seu Twitter.

Rafael da Silva, lateral contratado recentemente pelo Botafogo, foi outro a usar a rede social para criticar a arbitragem. O gêmeo de Fábio, que tem passagens por Manchester United e Lyon, classificou o estadual como um “campeonato de m****”.

Irmão com todo respeito depois disso aii desse campeonato de merda ano que vem sao três meses treinando pro brasileiro e copa do Brasil e sai desse campeonato de merda. — Rafael da Silva (@orafa2) March 27, 2022

Classificado para a final, o Fluminense encara o Flamengo na grande decisão. Já o Fogão volta suas atenções para o Brasileirão, onde estreia em abril contra o Corinthians, jogando no Engenhão.