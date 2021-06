Tevez, Tite e Balbuena: uma sexta-feira para o corintiano sonhar (e só sonhar mesmo)

Personagens marcantes da história do Corinthians entraram em destaque neste fim de semana e torcida do Alvinegro se empolga nas redes sociais

Os corintianos estão animados nesta sexta-feira (4). Não com os recentes resultados do time em campo, mas personagens históricos do clube entraram em destaque e os torcedores do Alvinegro estão sonhando possíveis retornos de três jogadores de momentos diferentes: Carlos Tévez, Tite e Fabián Balbuena.

Tudo não passa de um grande sonho do corintiano de ver tais figuras voltando ao Parque São Jorge. Improvável, porém, que tal cenário realmente aconteça. Mas entenda os motivos deste sonho dos Alvinegros.

Tite vive um momento difícil no cargo de treinador da seleção brasileira. Comandante que liderou o Corinthians no inédito título da Libertadores de 2012, o treinador externou uma insatisfação pessoal com a cúpula da CBF e também falou sobre o posivionamento dos jogadores sobre a realização da Copa América de 2021 no Brasil. O treinador não garantiu a presença do Brasil no torneio.

"A (opinião) de todos os atletas está muito clara, muito limpa. Ela foi externada em uma conversa direta com o presidente e comissão técnica. Para o torcedor, fica o nosso respeito. Gostaríamos de externar no momento oportuno a ele. Não vamos externar agora porque temos que, na prioridade, jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. No término dessa Data Fifa, se não no término, em algum momento as situações vão ficar claras da nossa posição. Terminou esses dois jogos, eu externarei publicamente essa minha posição", afirmou em coletiva.

O Brasil pode não disputar a Copa América? 🤔



Tite deixou a resposta para depois das Eliminatórias, mas deixou algo no ar... 👀 pic.twitter.com/1cEPXglWhb — Goal Brasil (@GoalBR) June 4, 2021

Com isso, o torcedor corintiano já imagina uma possível demissão de Tite na CBF e com Sylvinho ainda não agradando no Corinthians, a mudança não estaria descartada para o alvinegro.

Sobre Tévez, o Diário Olé a TyC Sports informaram que o atacante de 37 anos está de saída do Boca Juniors. Após defender o clube entre 2005 e 2006, o torcedor sempre imaginou um possível retorno de "Carlitos", que ficaria livre para assinar caso a saída do time xeneize se concretize. No entanto, segundo a imprensa argentina, é provável que o atacante se aposente e dedique mais tempo à família.

Por fim, Balbuena, que chegou a atuar sob o comando de Tite no Corinthians e foi campeão brasileiro com o Fábio Carille em Itaquera. O paraguaio marcou um período no clube até deixar o Alvinegro em 2018 para atuar no West Ham. No entanto, o clube inglês anunciou que o zagueiro não seguirá no clube. Livre no mercado, Balbuena já está no imaginário do torcedor corintiano, mas nenhuma proposta da diretoria do clube foi feita até então.

Balbuena dispensado do West Ham! 🇵🇾



Tem lugar no seu time? 👀 https://t.co/oGJLwevP2S — Goal Brasil (@GoalBR) June 4, 2021

Mesmo sendo apenas uma brincadeira ou ilusão do corintiano, a coincidência de três figuras recentes em destaque no mesmo dia rendeu muitos memes e "especulações" entre a torcida do Corinthians.

Confira a repercussão desse sonho alvinegro de ter Tite, Tévez e Balbuena novamente.

BALBUENA TEVEZ E TITE MEU DEUS DO CEU EU VOU ENTRAR EM COLAPSO — kaique (@sccpkaiq) June 4, 2021

*Tite sai da seleção



*Balbuena sem clube



*torcida corinthiana animada com as possíveis voltas



*diretoria diz que está sondando 🕵‍♀️



*Tite diz que quer assumir um clube

brasileiro



*Balbuena chega ao brasil para acertar sua volta



Tite e Balbuena no flamengo 😎 — Museu de memes do Corinthians (@museu_sccp) June 4, 2021

Que dia pra Fieltt



• Tevez sem clube

• Balbuena sem clube

• Tite querendo sair da seleção — SCCP News (@_sccpnews) June 4, 2021

*Balbuena está livre no mercado*

CORINTHIANO de todas as idades pic.twitter.com/NXeayMvScB — jeff (@JeffyuriYuri) June 4, 2021

Fieltt sofrendo fortes emoções nesta sexta-feira



Tevez saindo do boca

Clima tenso na CBF com Tite

Balbuena saindo do West Ham



Todos passam bem? — Beatriz (@beatrizoccoler) June 4, 2021

sexta-feira com s de só tô me iludindo pensando no balbuena jogando na zaga do corinthians e o tite no comando do time, corinthiano só tá podendo sonhar ultimamente — caмzι (@sccpmills) June 4, 2021