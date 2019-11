Tevez tentou enganar Cristiano Ronaldo no United, mas levou "drible" do português

Dupla fez, junto com Wayne Rooney, um dos ataques mais potentes dos últimos anos do Manchester United

De acordo com o jornal As, o argentino Carlos Tévez revelou uma história curiosa, que demonstra a obsessão de Cristiano Ronaldo por seus treinamentos físicos. Carlitos confirma o que há tanto tempo se fala sobre a preocupação constante do português com os treinos para o corpo.

"O que acontecia com ele [Cristiano Ronaldo], e que todas as mulheres certamente sabem, é que ele fica na academia o dia todo. É uma obsessão que ele tem", falou Tévez.

O argentino contou que tentou algumas vezes chegar na academia antes do gajo, mas todas as tentativas de "enganar" o português foram mal-sucedidas.

"Se treinávamos às nove da manhã e você chegasse às oito, ele já estava lá. Chegava às sete e meia e ele já estava lá. Digo, como é possível enganar a um cara desse? Um dia cheguei às seis da manhã para batê-lo e ele já estava ali. Meio dormindo, mas estava ali", contou Carlitos.