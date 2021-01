Tevez se torna segundo argentino com mais títulos e dedica troféu a Maradona

Atacante do Boca Juniors fica atrás apenas de Messi após o troféu da Copa Diego Maradona, a quem dedicou o título

Após o título da Copa Diego Maradona, conquistado no último domingo (18) contra o Banfield, Carlitos Tevez assume o honroso posto de segundo argentino com mais títulos na história do futebol.

O atacante do , agora com 27 troféus levantados, superou Lucho Gonzalez, e fica atrás somente de Lionel Messi, que acumula 34 conquistas em sua carreira por e seleção da .

Com o triunfo, Carlitos também igualou a marca do ídolo Roman Riquelme, que conquistou os mesmos 11 títulos pelo Boca Juniors. Hoje aposentado, o craque teve duas passagens pelo clube, de 1996 a 2002 e de 2007 a 2014, conquistando as Libertadores de 2000, 2001 e 2007, além de seis edições do .

O título veio em um duelo equilibrado contra o Banfield, que só foi resolvido nas disputas por pênaltis, onde o time Xeneize levou a melhor por 5 a 3. A conquista chega logo na primeira partida após a eliminação para o Santos, nas semis da Copa Libertadores, com a dura derrota por 3x0 na Vila Belmiro.

Após o jogo, Carlitos Tevez dedicou o título a Maradona, que faleceu no último mês de novembro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. “Este título é muito importante, e depois do que aconteceu com Diego, significou muito para o Boca vencê-lo. Agora eles estão todos de férias e nós estamos aqui. O Boca está onde precisa estar.", afirmou o atacante de 36 anos ao final da partida.

Para fechar com chave de ouro, Tevez ainda descartou rumores sobre uma possível aposentadoria e confirmou que segue defendendo as cores do Boca Juniors na próxima temporada. "Estou feliz com esta camisa. Teremos mais um pouco de Tevez. Vou seguir no Boca”, declarou o jogador.