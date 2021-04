Tevez monta seleção da carreira com CR7, Messi e... ele mesmo no banco

Atacante pensa na possibilidade de realizar um jogo de despedida e garantiu que gostaria de contar com Messi e Cristiano Ronaldo em seu time

Ainda sem data para deixar os gramados, Carlos Tévez conta com uma carreira vitoriosa, com passagens marcantes por grandes clubes europeus e atuando ao lado de jogadores importantes e talentosos.

Em entrevista ao jornal inglês "Daily Star", o argentino revelou que gostaria de ter uma partida de despedida cheia com os melhores que já atuou, mas não se colocou entre os titulares.

"Se eu me aposentasse e tivesse que organizar uma partida de despedida, meu time seria: Gianluigi Buffon; Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze e Patrice Evra; Paul Scholes, Andrea Pirlo e Paul Pogba; Cristiano Ronaldo, Messi e Rooney", disse Tévez.

"Eu ficaria no banco. Já dissemos que com Cristiano Ronaldo e Rooney formei uma parceria terrível, assim como compartilhei muitas convocações com Messi", completou.

O atacante de 36 anos, que retornou ao Boca em 2018 para sua terceira passagem no clube, fez o gol do título argentino, conquistado na última rodada, quando o time venceu o Gimnasia La Plata por 1 a 0, na Bombonera, e assumiu a liderança graças ao empate do River Plate com o Atlético Tucumán.