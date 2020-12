Tévez 'imita' Messi contra o Inter: faz gol e mostra camisa de Maradona

Atacante argentino marcou o único gol da partida de ida do Boca Juniors contra o Inter, no Beira-Rio e prestou homenagem ao ídolo

Na noite dessa quarta-feira (02), o conseguiu uma importante vitória no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. O clube argentino bateu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio e se colocou em vantagem para o duelo de volta. Um dos pontos altos do jogo, porém, ficou para a comemoração do gol anotado por Carlos Tévez. O atacante, como não poderia deixar de ser, homenageou seu amigo e ídolo, Diego Maradona, morto no dia 25 de novembro.

Carlos Tévez nunca escondeu a idolatria que nutria por Maradona. Ao marcar o gol contra o Inter, o atacante argentino tirou a camisa usada no jogo e exibiu o manto usado por Maradona em uma partida do Boca contra o , em 1981.

(Foto: Divulgação/Boca Juniors)

No último dia 29 de novembro, uma emocionante homenagem a Maradona foi vista em terras espanholas. Ao anotar o último gol do sobre o Osasuna, na vitória por 4 a 0, Lionel Messi também prestou tributo ao lendário compatriota.

Ele tirou a camisa do Barcelona e exibiu uma camisa do Newell's Old Boys, time que revelou Messi e teve Maradona marcando um único gol.

Na terça-feira (1), o diário Olé, da , revelou que Tévez - uma das pessoas mais próximas e afeiçoadas a Maradona - preparava uma homenagem ao Pibe de Ouro, mas não tinha revelado o que era exatamente. No gramado do Beira-Rio, nessa quarta, tudo se revelou.