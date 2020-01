Tevez e Riquelme: uma trégua para devolver o Boca aos melhores dias

Ídolos do Boca parecem deixar as diferenças de lado para pensar no melhor para o clube

Ídolos do , Riquelme e Tévez já tiveram diversas brigas no passado por conta de suas personalidades um tanto quanto exóticas e seus egos inflados. Assim, com a recente eleição de Riquelme para a vice-presidência do clube, um conflito entre os dois era esperado por muitos.

Além disso, Tévez é intimamente ligado à chapa que perdeu as últimas eleições e deixou o comando do Boca, e assim, era amplamente cotado para deixar a Bomboneira com a derrota de Christian Gribaudo. Portanto, o primeiro grande desafio do atual vice-presidente é acalmar Carlitos e assegurar sua permanência no clube.

“Eu quero olhá-lo no olho e e saber o que ele quer. Eu acredito que ele (Tévez) perdeu seu apetite de jogar há dois anos”, disse Riquelme em dezembro, após ter sido eleito para o cargo diretivo. “Nós queremos ver se somos capazes de trazer Carlitos de volta, para que ele possa se divertir e que nós possamos nos divertir também”.

Mesmo com o histórico conturbado, os craques decidiram dar uma trégua nos conflitos para devolver o Boca aos seus melhores dias de glória – visto que nos últimos anos o dominou o cenário do futebol argentino e sul-americano.

“Eu conversei com Roman e resolvemos as coisas em cinco minutos”, disse Tévez, em janeiro. “Nós dissemos um ao outro coisas que tínhamos de dizer, algo que permanecerá privado, mas com calma. Tudo está bem”.

No último domingo, o atacante foi titular da equipe comandada pelo novo treinador Miguel Angel Russo e atuou por 84 minutos no empate por 0x0 diante do Independiente.

Aos 35 anos de idade, o atacante está longe de seus melhores dias e sua a forma física também não é a mesma de alguns anos atrás. Mesmo assim, ele ainda pode ser capaz de ajudar a equipe com sua técnica refinada, principalmente no momento em que o clube atravessa uma grave crise financeira.