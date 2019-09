Tevez com Maradona no Gimnasia? Clube estuda proposta para o atacante

Vínculo entre Boca e Tevez termina no final deste mês; Gimnasia vê uma possibilidade de promover parceria de Tevez e Maradona

A chegada de Diego Maradona no Gimnasia trouxe bons ares a equipe argentina. De acordo com a TNT Sports, o time estaria interessado em contratar Carlos Tevez, atualmente, jogador do .

O vínculo entre Tevez e Boca se estende até o final deste ano. Com isso, o Gimnasia especula a possibilidade de o ex- não renovar o contrato, o que aumentaria as chances de contratá-lo para o restante da temporada.

Embora ainda não tenha ocorrido manifestações oficiais de ambas partes, o Gimnasia estaria incentivado a promover o reencontro entre Maradona e Tevez que estiveram lado a lado pela última vez em 2010, na da África do Sul, com a .