Tévez chora em despedida do Boca e coloca aposentadoria em aberto

O atacante não segurou a emoção e disse estar esgotado mentalmente

Carlos Tévez não é mais jogador do Boca Junior. E não sabe se continuará a ser jogador de futebol profissional. Nesta sexta-feira (04), o ídolo do clube argentino – e com ótima passagem pelo Corinthians e futebol europeu – concedeu uma entrevista e não segurou a emoção ao ler o comunicado em que explicava a sua decisão.

“Pensei que este momento nunca iria chegar este momento, mas aqui estou. Vai ser difícil, mas estou aqui para dizer que eu não seguirei no clube. Não é uma despedida, é um até logo. Eu sempre estarei aqui para o torcedor e para o povo xeneize. Não mais como jogador, mas sim como o Carlitos do povo”, leu Tévez, que seguiu.

“Estou cheio. Estou pleno com esta decisão porque eu não tenho mais nada para entregar, como jogador já entreguei tudo. Por isso estou feliz. Nestes momentos o Boca precisou de mim a 120% e mentalmente eu não estou mais preparado para dar isso. O Boca é o melhor clube do mundo, o meu pai era Boca, meus irmãos, minha mãe, minha mulher e meus filhos são Boca. E eu não posso mentir para eles e nem para os torcedores. Por isso esta decisão é pura e é minha”.

“Estou feliz pela minha decisão. Não é fácil, é difícil, mas é um dos dias mais triste da minha vida. Mas é a melhor decisão. Para mim, o Boca é minha vida”, seguiu Tévez, que também destacou que não conseguiu sequer ter tempo para chorar a morte do seu pai, falecido há três meses, e que deseja estar mais próximo de sua família. O atacante também relembrou o jogo decisivo que garantiu o título argentino em 2020, marcado pelos carinhos trocados com Diego Maradona antes da conquista ser sacramentada.

Perguntado por um jornalista se poderia retornar ao futebol, Tévez foi direto: “Vocês querem que eu siga jogando até quantos anos? Com 42? Fisicamente eu consigo seguir, mentalmente não. É o que está acontecendo com todos nós, cada um em sua casa, com a pandemia, isso afetou a todos e afetou a mim. Minha família precisa de mim e eu tenho que apoiá-los. É simples e claro. Hoje eu digo que me aposento. Dentro de três meses, eu me levanto e terei ganas de jogar, mas não no Boca porque eu não vou estar a 120%”.