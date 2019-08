Tevez após vaga do Boca: "tomara que o River passe, assim teremos outro Superclássico"

Atacante disse que quer enfrentar de novo o River Plate na Libertadores, após a polêmica final entre os dois clubes no ano passado

Minutos depois do Boca Junior confirmar a classificação para a semifinal da Libertadores, Carlos Tevez, ídolo e capitão da equipe, não teve dúvidas para responder sobre um possível reencontro entre Boca e River Plate na semifinal da Libertadores.

“Tomara que o River passe, assim nós os enfrentamos e tem mais Superclássicos”, afirmou Tevez ao canal Fox Sports sobre qual time ele preferia enfrentar nas semifinais.

🎥🇦🇷 Festa xeneize na Bombonera! Assista aos melhores momentos do jogo que classificou o @BocaJrsOficial às semifinais da #Libertadores .@FTBLSantander pic.twitter.com/3U0VW0EhrL — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 29, 2019

O River está muito perto de confirmar a classificação para a próxima fase após vencer a primeira partida contra o Cerro Porteño por 2 a 0 no Monumental de Nuñez e mesmo se perder o jogo de volta, nesta quinta-feira, por um gol de diferença se classifica.

Boca e River se enfrentaram na final da última edição da Libertadores. O confronto ficou marcado pela confusão nos arredores do estádio do River, na partida de volta. Torcedores millionarios atiraram pedras no ônibus da equipe rival. A partida foi cancelada e remarcada para Madri, no Santiago Bernabéu. O River venceu a partida e se sagrou campeão da competição.