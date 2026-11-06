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Teun Koopmeiners viveu uma noite inesquecível ao voltar à sua antiga casa e ajudar a Juventus a conquistar uma vitória crucial na Liga Europa. O meio-campista holandês marcou contra o AZ Alkmaar, mas o grande destaque foi o duelo em campo com seu irmão, Peer.

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Um duelo de família em Alkmaar

O confronto entre AZ e Juventus pela Liga Europa foi mais do que uma partida continental para Koopmeiners: foi um retorno ao antigo clube marcado pela rivalidade entre irmãos. Diante de seu irmão mais novo, Peer, capitão da equipe holandesa, Teun foi decisivo na vitória da Juventus por 2 a 1. Apesar da disputa em campo, o meio-campista admitiu que foi uma “noite bonita” de volta ao clube em cujas categorias de base os dois irmãos se formaram.

O reencontro da família ganhou um toque especial com uma faixa exibida pela torcida local antes do jogo, que retratava os irmãos quando crianças e celebrava a história que compartilharam em Alkmaar antes de seus caminhos profissionais se cruzarem no cenário europeu. Ao falar sobre a experiência de enfrentar o irmão, Koopmeiners descreveu o duelo como um jogo dentro do jogo. “Foi uma noite bonita. Vencemos, e isso é o mais importante”, disse à Sky Sport Italia.

A rivalidade entre os dois ficou evidente ao longo dos 90 minutos. Teun contou, entre risos, que não resistiu a provocar o irmão no segundo tempo, quando a Juventus abriu vantagem no placar. “No primeiro tempo, talvez até com meu irmão, foi um pequeno jogo dentro do jogo. Ele jogou bastante pela esquerda e, no segundo tempo, eu disse a ele que estávamos vencendo por 2 a 0”, acrescentou.

O nervosismo do pai na arquibancada

Enquanto os irmãos duelavam em campo, o pai deles acompanhava a partida da arquibancada, mas, segundo relatos, o nervosismo falou mais alto. Apesar de ser psicólogo, o pai de Koopmeiners teve dificuldade para manter a calma ao ver os dois filhos se enfrentarem em uma partida de tamanha importância. Teun contou, com bom humor, que o pai não conseguiu assistir ao jogo inteiro por causa da tensão daquele momento.

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“Nosso pai é psicólogo, mas não dá para lidar com ele: fica nervoso demais nos jogos em que nós jogamos”, explicou o jogador da Juventus. Ver os dois filhos em lados opostos foi demais para ele. Teun brincou sobre a saída antecipada do pai do estádio: “Especialmente hoje, porque os dois filhos dele estavam lá. Acho que, depois de vinte minutos, ele voltou para o carro.”

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Provocações e frustração após o jogo

A vitória da Juventus deixou Peer compreensivelmente frustrado, sobretudo depois de o irmão mais velho lembrá-lo do placar durante a partida. Teun reconheceu que o capitão do AZ Alkmaar não gostou do resultado nem da provocação. “Peer ficou um pouco irritado, mas tudo bem”, comentou Teun, tratando o atrito como parte natural do futebol e da relação entre irmãos.

Além do duelo familiar, Koopmeiners estava concentrado no próprio desenvolvimento e no bom momento da equipe. Depois de uma sequência de boas atuações, o meio-campista destacou a necessidade de manter o nível diante dos próximos desafios na Serie A. “Nos últimos jogos, joguei bem. Tenho que dar tudo pela equipe. No fim de semana, também preciso continuar assim contra a Fiorentina. Tenho que manter a cabeça tranquila”, concluiu.

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Vitória em meio a uma crise de lesões

O resultado foi especialmente importante para a equipe de Luciano Spalletti, diante da extensa lista de desfalques com a qual precisou lidar. Com vários jogadores importantes fora de ação, a Juventus contou com a precisão nas finalizações de Koopmeiners e Randal Kolo Muani para superar um AZ que ofereceu resistência. A equipe holandesa vinha de um retrospecto impressionante em casa nas competições europeias, o que tornou a vitória dos visitantes ainda mais expressiva.

Apesar do susto no fim, quando Mexx Meerdink descontou para a equipe da Eredivisie, a Juventus resistiu e garantiu os pontos. A vitória fortalece sua posição na fase de liga da Liga Europa e dá ânimo à equipe para a volta às competições nacionais.