Teste de coronavírus na Arena Corinthians: preços, descontos, dias, horários e mais do serviço

O clube tem a expectativa de testar mais de 10 mil pessoas; os agendamentos já podem ser feitos

Depois de oferecer a Arena para servir de hospital de campanha durante a pandemia do novo coronavírus e de servir de posto para a doação de sangue, o , agora, vai realizar testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 em seu estádio.

Os testes e a triagem vão ser feitos em parceria com a sartup Health Control Assistant (HCA). Todos os procedimentos vão ser monitorados por profissionais da saúde e também contam com o apoio da IDORAMED - distribuidora de materiais hospitalares.

"Essa é uma oportunidade para que as pessoas consigam realizar o protocolo em segurança e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Todos, independente do time que torce, estão convidados para vir até a Arena realizar o teste, pois o nosso maior adversário, no momento, é o coronavírus", afirma Caio Campos, superintendente de marketing do Corinthians.

O Corinthians, em parceria com a HCA (Health Control Assistant), disponibiliza a @A_Corinthians para a realização de triagem e testes rápidos para a detecção da Covid-19. Saiba mais: https://t.co/Tevy22g8RU pic.twitter.com/CDIg0mKMfX — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) June 23, 2020

Confira tudo sobre a ação do clube:

PREÇOS E DESCONTOS

Com valores abaixo dos praticados no mercado, os teste vão custar R$ 160 e, para os sócios do programa Fiel Torcedor, tem desconto, que abaixa o preço para R$ 135, basta colocar o cupom FIELTORCEDOR ao se cadastrar no site.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

A triagem vai começar nesta quarta-feira (24) e os testes vão acontecer sempre durante a semana, de segunda à sexta, entre às 9h e às 17h (de Brasília), com duração de aproximadamente 20 minutos por teste.

AGENDAMENTO

Os teste devem ser agendados, a partir do dia 23 de junho, através do site www.testatorcedor.com.br. A expectativa do clube é de que mais de 10 mil pessoas sejam testadas para a Covid-19.

"Os testes na Arena Corinthians são uma solução essencial para que as pessoas possam tomar decisões conscientes e assertivas, minimizando os riscos de contágio”, finalizam os cofundadores Adriano Bragança e Rafael Verona, juntamente com Paulo Pan, que atua em caráter global nas áreas de negócio, esporte e desenvolvimento social.

OUTROS SERVIÇOS

Além dos testes, os parceiros do Corinthians na ação também vão estar doando máscaras protetoras (conforme a recomendação da OMS, as máscaras devem ser usadas em locais públicos, sempre) ao final do procedimento e o local também vai estar posto de arrecadação de alimentos e produtos de higiene, que serão doados aos necessitados.