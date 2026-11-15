Terry Butcher compara Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, a Bobby Moore, herói da Copa do Mundo de 1966, e aposta no atacante para levar a Inglaterra ao título da Eurocopa de 2028

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O ex-capitão da Inglaterra Terry Butcher comparou o vencedor da Bola de Ouro Harry Kane a Bobby Moore, capitão da seleção campeã da Copa do Mundo de 1966, depois que o atacante bateu o recorde de partidas pela Inglaterra. Após o jogo de quinta-feira contra a Croácia, em Wembley, que marcou a quebra do recorde, o ex-defensor afirmou acreditar que Kane pode levar a Inglaterra ao título da Eurocopa de 2028.

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Ex-capitão elogia atacante recordista

Butcher acredita que o atacante de 33 anos inspira o mesmo respeito que o único capitão da Inglaterra a conquistar uma Copa do Mundo e pode encerrar a espera do país por um grande título em casa daqui a dois anos. Presente em Wembley na quinta-feira para receber seu próprio boné em reconhecimento à sua trajetória, o ex-zagueiro viu Kane celebrar sua recente conquista da Bola de Ouro ao se tornar o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra. O atacante marcou a ocasião ao converter o pênalti da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia na Liga das Nações da UEFA.

Profissional exemplar lidera pelo exemplo

Em entrevista à Press Association sobre a liderança e a longevidade de Kane antes da fase final de 2028, que será sediada por Inglaterra, Escócia, País de Gales e República da Irlanda de 9 de junho a 9 de julho, Butcher disse: "Acho que ele é fantástico. Está jogando um dos melhores futebol de sua carreira agora. Está tranquilo, em forma, parece forte e tem uma atitude fantástica. É cuidado por pessoas muito boas.

"Ele vive da maneira certa, se comporta da maneira certa e joga da maneira certa. É um profissional exemplar. Para mim, ele se parece com Bobby Moore pela forma como as pessoas o admiram.

"Ele é um tipo de jogador diferente de mim. É atacante, e eu era zagueiro. A maioria das pessoas prefere alguém da defesa ou do meio-campo como capitão, mas ele lidera pelo exemplo. Faz as coisas certas, tem uma mentalidade forte, quer muito isso e é muito respeitado.

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"Ele ainda tem muito pela frente. Queremos que faça mais partidas pela seleção e marque mais gols. A Copa do Mundo talvez esteja longe demais, mas é certamente possível que ele seja o capitão da Inglaterra na Eurocopa. Espero muito que sim."

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Torneio em casa oferece oportunidade de ouro

Depois de chegar às duas últimas finais da Eurocopa e conquistar o bronze na Copa do Mundo deste verão, em sua terceira semifinal desde 1966, após a campanha de 1990, quando Butcher usava a braçadeira de capitão, o ex-zagueiro acredita que só resta superar uma barreira mental: "É uma questão de mentalidade. Já estivemos lá antes e não conseguimos superar essa barreira, mas é preciso deixar isso para trás.

"Há um grande obstáculo ou um grande abismo. Quando você o supera, chega ao outro lado e pensa: 'Uau, esta é a terra prometida.' Mas acho, acho que eles estão bem posicionados [para vencer]. Seria ótimo jogar em casa, diante da nossa torcida, e agora temos as condições ideais para conseguir isso. Precisamos aproveitar essa oportunidade."

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Confronto em Madri será um teste difícil

Antes de pensar em 2028, a equipe de Thomas Tuchel enfrenta o que Butcher considera uma "prova de fogo" quando visitar a Espanha, campeã mundial, no domingo. Já classificada para as quartas de final da Liga das Nações, em março, após vencer a Croácia, a Inglaterra assumirá a liderança do grupo se encerrar a longa invencibilidade da Espanha em Madri. Uma vitória marcante na capital espanhola coroaria um ano memorável e fortaleceria a confiança da equipe.