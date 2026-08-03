Em um desdobramento marcante que reflete o agravamento da crise em torno do presidente da Federação Internacional de Futebol, o presidente francês Emmanuel Macron interveio pessoalmente no caso, ao realizar um contato direto com Gianni Infantino para manifestar sua oposição declarada ao projeto de abertura dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

O jornal francês "L'Équipe" revelou que Macron expressou, durante a ligação, sua rejeição categórica a essa reforma polêmica, que provocou protestos em larga escala dentro dos órgãos administrativos do futebol mundial e acabou levando Infantino a recuar de seu plano.

O presidente francês não se limitou a ligar para Infantino, mas também entrou em contato com o presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, para manifestar seu total apoio à posição defendida pela União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", e por seu presidente, Aleksander Ceferin, que lideraram a campanha de oposição contra o projeto.

Uma fonte próxima ao governo francês afirmou ao jornal esportivo que "o presidente da República participa ativamente desse assunto, exatamente como se opôs firmemente ao projeto da Superliga Europeia, que questionava especialmente os princípios da solidariedade e do mérito esportivo".

A intervenção direta de Macron é um indicador da dimensão da preocupação europeia com as tentativas de privatização do futebol mundial, num momento em que a FIFA enfrenta crescentes críticas sobre a transparência de suas decisões e suas orientações comerciais.

O projeto "FIFA Forward Enterprise" tinha como objetivo vender uma fatia dos direitos comerciais da Copa do Mundo a um fundo de investimento privado, em um acordo que se esperava render bilhões de dólares, mas que gerou temores de perda de controle sobre o mais importante torneio de futebol do mundo.

A posição de Macron é coerente com sua oposição anterior ao projeto da Superliga Europeia em 2021, que ruiu poucos dias após seu lançamento em razão de enormes pressões populares e políticas, tendo sido considerado uma ameaça aos princípios de justiça e competitividade no futebol europeu.

Esses desdobramentos colocam Infantino em uma posição delicada, especialmente com o aumento das vozes que exigem reformas profundas na gestão da FIFA e a revisão das orientações comerciais que ele vem adotando desde que assumiu a presidência da organização internacional.