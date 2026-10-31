Terremoto nos recordes de La Liga: Simeone se aproxima de tomar o trono de uma lenda do Atlético de Madrid

Diego Simeone deixou de ser apenas um treinador que construiu uma era excepcional na história do Atlético de Madrid: ele está prestes a alcançar um feito histórico que pode colocá-lo em um patamar que ninguém imaginava ser possível atingir. Depois de longos anos de trabalho, conquistas e disputas com os dois gigantes do futebol espanhol, Real Madrid e Barcelona, o técnico argentino está a apenas uma vitória de igualar um número lendário que resistiu por muitos anos, aproximando-se mais um passo de escrever seu nome com letras douradas nos registros de La Liga.

Desde sua primeira aparição no banco do Atlético de Madrid, em 15 de janeiro de 2012, Simeone conseguiu transformar radicalmente a cara do clube. Naquele momento, a equipe vivia uma fase difícil e lutava para se afastar do fantasma do rebaixamento, após ter ficado longe por muito tempo dos pódios de títulos nacionais, apesar do papel decisivo que o técnico argentino desempenhou como jogador na conquista da dobradinha histórica em 1996.

Mas os anos seguintes trouxeram uma virada que poucos esperavam. Simeone devolveu o Atlético ao primeiro escalão da Europa e conseguiu quebrar a hegemonia tradicional de Real Madrid e Barcelona, após arrancar deles o título do Campeonato Espanhol duas vezes em 14 anos, além de outras conquistas que consolidaram sua posição entre os treinadores mais marcantes da história do clube.

E agora, Cholo está diante de uma nova etapa em sua trajetória, pois o separa apenas uma vitória para chegar às 344 vitórias no Campeonato Espanhol, número que o colocará em igualdade com o feito de Luis Aragonés, lenda do Atlético de Madrid e o treinador com mais vitórias na história da competição, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

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O mais impressionante é que Simeone chegará a esse número após ter disputado cerca de 192 partidas a menos que Aragonés, uma estatística que revela a dimensão do caráter excepcional que distingue o técnico argentino e confirma que seu feito não está ligado apenas à duração de sua permanência no banco, mas à sua capacidade de manter um alto nível de competitividade ao longo de muitos anos.

Amplo reconhecimento dos colegas de profissão

O feito aguardado de Simeone não passou despercebido entre os treinadores que conviveram com ele e acompanharam sua trajetória de perto, recebendo amplo reconhecimento de vários colegas de profissão, que enxergam que o que ele conquistou com o Atlético de Madrid ultrapassa os limites dos números e das estatísticas.

Julen Lopetegui, técnico da seleção do Catar, afirmou que alcançar esse grande número de vitórias em uma competição difícil como o Campeonato Espanhol é algo ao alcance de apenas um pequeno grupo de treinadores. E acrescentou: "O valor de Diego não reside apenas nos números, mas em sua capacidade de manter a mesma ambição e o espírito competitivo dentro do mesmo clube por muitos anos".

As palavras de Lopetegui refletem um aspecto importante da trajetória de Simeone, que não se contentou em alcançar sucessos em seus primeiros anos, mas conseguiu manter a posição do Atlético de Madrid entre os grandes da Espanha e da Europa, apesar da mudança constante na lista de jogadores e das condições técnicas e econômicas pelas quais o clube passou.

Por sua vez, Imanol Alguacil, técnico do Olympiacos, elogiou a grande evolução que o Atlético de Madrid vivenciou desde que Simeone assumiu o comando, ressaltando que o técnico argentino conseguiu enraizar uma mentalidade competitiva forte dentro da equipe. Alguacil disse: "O crescimento do Atlético de Madrid desde que Diego assumiu o comando da equipe foi impressionante, pois ele plantou dentro dela um espírito competitivo que a fez presente de forma regular na Liga dos Campeões da Europa ao longo de muitos anos".

Esse elogio ganha especial importância vindo de um treinador que conhece bem a natureza da competição europeia, após ter começado sua experiência com o Olympiacos grego, em meio a ambições de devolver a equipe à sua antiga posição continental.

Já Paco Jémez, técnico do Raja Marroquino, se juntou à lista de admiradores do que Simeone apresenta, considerando que a continuidade do técnico argentino em alcançar sucessos e quebrar recordes reflete um valor excepcional difícil de repetir. Jémez disse: "O tempo e os resultados são a melhor prova do que Simeone apresenta. Desejo-lhe muitos outros anos, pois ele é um treinador que dá um valor adicional ao Campeonato Espanhol, e espero que continue a ter sucesso e a quebrar recordes".

Um feito excepcional que ultrapassa os limites dos números

A singularidade do feito de Simeone não se limita à sua aproximação de igualar o número de Luis Aragonés, mas se estende à maneira como ele alcançou esses sucessos, especialmente quando se observa o aproveitamento de vitórias em comparação com os treinadores mais marcantes da história do Campeonato Espanhol.

Além do longo período que passou à frente da comissão técnica do Atlético de Madrid, Simeone se distingue por um aproveitamento de vitórias de cerca de 61%, uma taxa da qual nenhum dos dez treinadores com mais vitórias na história da competição chega perto.

Além disso, sua chegada ao número de Aragonés após ter disputado cerca de 200 partidas a menos confere ao seu feito um valor adicional e revela sua capacidade de transformar o Atlético de Madrid em uma equipe capaz de competir e vencer de forma regular, mesmo diante de clubes que possuem recursos financeiros e técnicos maiores.

Lopetegui conhece bem a dificuldade de enfrentar as equipes comandadas por Simeone, após tê-lo enfrentado em diversas ocasiões durante suas experiências com o Real Madrid e o Sevilla. O técnico espanhol disse: "Independentemente dos confrontos diretos e das estatísticas, quando nos enfrentávamos, sabíamos que a partida seria um desafio enorme para qualquer treinador. O Atlético de Madrid exigia de você chegar aos mais altos níveis de perfeição e o empurrava até o seu limite máximo. Simeone mereceu a posição que alcançou no Campeonato Espanhol graças ao trabalho que apresentou ao longo de todos esses anos".

Essas palavras resumem a natureza do Atlético de Madrid sob o comando de Cholo, que fez do confronto contra sua equipe um verdadeiro teste para qualquer adversário, graças à organização defensiva, à solidez física e ao espírito de luta, além de sua capacidade de mudar o estilo de jogo de acordo com a natureza de cada partida.

Alguacil entende que um dos segredos mais importantes da continuidade de Simeone está em sua capacidade de lidar com as mudanças que ocorrem na equipe sem perder sua identidade competitiva. E explicou: "A continuidade de um treinador em um clube por um período tão longo significa que não se trata apenas de resultados, mas também exige um esforço enorme e um forte sentimento de pertencimento, o que impede o surgimento de dúvidas nos momentos decisivos".

E acrescentou: "Com o passar do tempo e a mudança dos jogadores, Simeone sempre conseguiu extrair o melhor de sua equipe e se adaptar do ponto de vista tático, para manter sua capacidade competitiva por muitos anos".

Essa visão revela um dos segredos mais marcantes da trajetória do técnico argentino: ele não dependeu de um grupo fixo de jogadores nem de um único esquema de jogo, mas remodelou sua equipe mais de uma vez, mantendo a personalidade forte que se tornou a marca registrada do Atlético de Madrid.

Uma lenda viva que não para de evoluir

Para Paco Jémez, o que Simeone apresenta o torna uma lenda viva no mundo da treinadoria, especialmente diante da dificuldade de qualquer treinador permanecer por um longo período dentro de um clube do tamanho do Atlético de Madrid, mantendo um alto nível de resultados e competitividade.

Jémez relembrou sua experiência anterior com o Rayo Vallecano, equipe que, sob seu comando, conseguiu enfrentar os grandes clubes com coragem e confiança, e foi uma das poucas equipes que conseguiram obter resultados positivos diante do Atlético de Madrid na era Simeone.

O técnico do Raja disse: "É impressionante encontrar um treinador que se mantém todo esse tempo e alcança essa quantidade de sucesso. Tornou-se extremamente difícil encontrar um treinador que consiga permanecer por muitos anos em uma grande equipe, e trabalhar sob enorme pressão, mantendo o mesmo nível ano após ano. Ele é um treinador maravilhoso, e prova isso dia após dia. Ele encontrou o lugar onde se sente totalmente à vontade, como um peixe na água, e só posso elogiar o que ele apresenta".

Mas o que chama a atenção na trajetória de Simeone, segundo Diego Martínez, ex-técnico do Granada, não se limita à sua capacidade de permanecer, mas inclui também sua flexibilidade tática e sua capacidade de desenvolver suas ideias sem abrir mão da identidade do Atlético de Madrid.

Martínez explicou que o técnico argentino conseguiu se reinventar continuamente, de acordo com a qualidade dos jogadores disponíveis e com as evoluções que o futebol vivenciou, mantendo uma personalidade competitiva clara que distingue suas equipes.

Ele disse: "Gostaria de destacar de forma especial a diversidade tática que Simeone apresentou, e sua capacidade de se reinventar de acordo com a qualidade dos jogadores com os quais trabalhou, e de desenvolver o estilo de jogo dentro da identidade marcante do Atlético de Madrid".

E acrescentou: "O mais importante para mim é que suas equipes transmitem sempre uma mensagem clara, inspiram os jogadores e se conectam com a torcida. São equipes que desfrutam dos mais altos níveis de competitividade, e manter esse espírito por anos consecutivos é algo excepcional sob todos os aspectos".

O legado de Simeone ganhará mais valor com o passar dos anos

Talvez as declarações que mais chamaram a atenção tenham vindo de Diego Martínez, que entende que o verdadeiro valor do que Simeone conquistou com o Atlético de Madrid só aparecerá por completo após o fim de sua jornada com o clube.

Em seu ponto de vista, o técnico argentino não se contentou em desenvolver sua equipe e conquistar títulos, mas contribuiu para mudar a posição de um dos maiores clubes de futebol espanhóis, levando-o a um novo nível de ambições e aspirações.

Martínez disse: "Acredito que o que Simeone conquistou só adquirirá seu verdadeiro valor após sua saída. Ele contribuiu, como treinador, para tornar um dos gigantes do futebol espanhol maior e mais grandioso. Foi um crescimento enorme e gradual, de uma forma que tornou as ambições e aspirações atuais do clube completamente diferentes do que eram há 15 anos".

E continuou: "Com o passar dos anos, esse período será estudado como uma história de sucesso na história do futebol moderno, não apenas do ponto de vista esportivo, mas também no nível institucional. Ser treinador de um clube e alcançar todos esses sucessos temporada após temporada é algo realmente admirável".

Esse testemunho parece ser um resumo de uma trajetória excepcional durante a qual Simeone conseguiu mudar a imagem do Atlético de Madrid, transformando-o de uma equipe que lutava para recuperar sua posição nacional em um competidor permanente por títulos, e uma força que não pode ser ignorada na Liga dos Campeões da Europa.

E enquanto Cholo se aproxima de igualar o número de Luis Aragonés, não parece que sua ambição parou nesta etapa, pois o homem que se acostumou a tratar cada partida como uma nova batalha ainda possui o desejo de continuar escrevendo a história.

É um feito que coloca Simeone à beira da eternidade e lhe dá uma nova oportunidade de confirmar sua posição entre os maiores treinadores que passaram pelo Campeonato Espanhol, enquanto se espera que a próxima vitória se transforme em um momento histórico que se somará a uma trajetória que começou há mais de 14 anos e que, até agora, não perdeu sua capacidade de encantar.