Terremoto no mercado de transferências... Será que Tony vai para o Manchester United?

O nome do atacante inglês Ivan Toney, estrela do Al-Ahli da Arábia Saudita, voltou a ser alvo do interesse do Manchester United durante a atual janela de transferências de verão, em um momento em que o clube inglês busca reforçar seu ataque em preparação para a nova temporada. No entanto, a concretização da negociação enfrenta vários obstáculos que podem manter o jogador na Liga Roshen.

De acordo com o site “GiveMeSport”, o Manchester United inclui Tony na lista de atacantes que contam com a aprovação da comissão técnica, especialmente após o excelente desempenho que ele tem apresentado pelo Al-Ahli desde sua transferência para a Liga Saudita.

A reportagem apontou que o alto salário de Tony no Al-Ahli representa um dos principais obstáculos para sua transferência para o “Old Trafford”, já que o atacante inglês recebe um contrato financeiro milionário, o que pode dificultar que o Manchester United chegue a um acordo compatível com a estrutura salarial do clube.

Acrescentou ainda que, no momento, o jogador não demonstra qualquer desejo de deixar a Liga Saudita, apesar dos relatos que o ligam a um retorno à Premier League, já que ele se sente estável no Al-Ahli após sua primeira temporada com o time.

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O Al-Ahli ainda não definiu sua posição quanto à possibilidade de se desfazer de seu artilheiro inglês, já que ainda não ficou claro o valor que o clube poderia exigir para concordar com a venda do jogador, nem se a diretoria sequer consideraria a possibilidade de se desfazer dele, especialmente porque ele ainda tem contrato válido por mais dois anos.

Tony é considerado um dos principais jogadores da equipe, tendo desempenhado um papel de destaque nos resultados alcançados pelo Al-Ahli na última temporada, o que faz com que a ideia de sua saída seja objeto de uma análise minuciosa dentro do clube.

Uma temporada excepcional com o Al-Ahly

O atacante de 30 anos teve uma temporada impressionante com a camisa do Al-Ahly, marcando 32 gols em 32 partidas da Liga Roshen, consolidando-se como um dos principais atacantes da competição desde que se juntou ao time, vindo do Brentford, da Inglaterra.

O Al-Ahli havia contratado Tony no verão de 2024 por cerca de 40 milhões de libras esterlinas, após uma passagem bem-sucedida pelo Brentford, durante a qual marcou 36 gols em 83 partidas da Premier League, o que chamou a atenção dos grandes clubes europeus.

O United busca um novo atacante

O interesse do Manchester United por Ivan Tony surge em meio às dúvidas sobre o futuro do atacante holandês Joshua Zirkzee, que não apresentou o desempenho esperado na última temporada, levando o clube a buscar um atacante com experiência e capacidade de liderar o ataque.

Apesar do interesse evidente por parte dos “Diabos Vermelhos”, os indícios atuais apontam para que Tony permaneça no Al-Ahli, já que o jogador está decidido a ficar e não há nenhuma intenção declarada por parte do clube saudita de abrir mão de uma de suas principais estrelas antes do início da nova temporada.