Terremoto no mercado da bola: gigante saudita negocia com Harry Kane

Um gigante saudita entrou em negociações diretas para contratar o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, durante a atual janela de transferências, em um negócio que pode ser uma das principais surpresas do mercado.
A rede inglesa "TEAMtalk" revelou que o Al-Hilal manteve conversas com os representantes de Kane, em uma tentativa de convencer o capitão da seleção da Inglaterra a se transferir para a Liga Saudita de Profissionais, depois que o clube o colocou no topo de sua lista de alvos para reforçar o ataque.
A rede esclareceu que Charlie Kane, irmão do jogador e seu principal agente, se reuniu durante o fim de semana com Simon Francis, diretor técnico de futebol do Al-Hilal, que se encontra atualmente na Inglaterra trabalhando na lista de atacantes visados pelo clube saudita.
A movimentação do Al-Hilal faz parte de um plano para reconstruir seu setor ofensivo, depois que o clube contratou Crysencio Summerville, do West Ham United, além de buscar a contratação de outro ponta e de um novo atacante.
O Al-Hilal coloca Kane no topo de sua lista de atacantes visados, ao lado de uma série de outras opções, já que o clube também estuda a contratação de jogadores para a posição de ponta, como Savinho e Pedro Neto.
Por outro lado, o Bayern de Munique busca manter seu atacante inglês, especialmente porque seu contrato atual entra em seu último ano, e o clube alemão trabalha para estendê-lo por 3 anos, prolongando-o até junho de 2029.
O Al-Hilal se prepara para diversas mudanças em seu setor ofensivo, com a possibilidade da saída de Karim Benzema, enquanto Darwin Núñez está próximo de se transferir por empréstimo para o Trabzonspor.
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