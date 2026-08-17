Reportagens da imprensa detonaram, na noite desta segunda-feira, uma surpresa de peso a respeito do retorno do Al-Ittihad saudita ao cenário das negociações com o marfinense Franck Kessié, preparando o caminho para sua contratação durante a atual janela de transferências de verão.

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Kessié havia deixado as fileiras do Al-Ahli durante o mercado em andamento, após o fim de seu contrato com o clube, quando decidiu encarar um novo desafio, com o retorno ao Campeonato Italiano pela porta da Juventus, mas o negócio ainda não foi concluído.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiah", o Al-Ittihad voltou a entrar em negociações com o marfinense Franck Kessié, preparando o caminho para sua contratação nos próximos dias.

Fontes do "Al-Riyadiah" esclareceram que o Al-Ittihad obteve um grande avanço nas negociações com Kessié, mas, até este momento, não surgiu nenhum desdobramento oficial.

Vale lembrar que o Al-Ittihad tentou contratar Kessié após sua saída do Al-Ahli, mas o jogador insistiu em se juntar à Juventus, pois seu principal desejo é voltar a competir nos mais altos níveis.