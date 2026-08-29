Em uma reunião do conselho fiscal marcada para a próxima quarta-feira, o futuro do diretor esportivo estará na pauta. Segundo informações da Bildjá não se trata apenas de uma análise das últimas semanas, mas concretamente da definição de uma separação antecipada de Krösche, apesar de seu contrato válido até 2028. Até mesmo potenciais sucessores já estariam sendo discutidos no órgão.

Os motivos para a iminente explosão são diversos. A relação entre Krösche e o técnico Adi Hütter é considerada muito desgastada após apenas algumas semanas de trabalho em conjunto.

Krösche também já não conseguiria mais encontrar uma conexão clara com seus colegas de diretoria e com o conselho fiscal. Além das ressalvas internas em relação a seus controversos negócios imobiliários na Croácia, foi sobretudo seu flerte com uma oferta lucrativa do Milan, em junho, que deixou fissuras profundas. Tanto a Frankfurter Rundschau quanto a Hessischer Rundfunk noticiaram recentemente, em sintonia, que as dúvidas sobre a capacidade de liderança do dirigente cresceram de forma maciça dentro do clube.

Getty Images

O que está sendo imputado a Markus Krösche no Eintracht Frankfurt?

Um ponto central das críticas também diz respeito à atuação de Krösche no mercado de transferências. Tanto no entorno quanto internamente no clube, o planejamento do elenco para o verão é avaliado como pouco transparente e enigmático. Krösche é acusado de ter agido com excessiva hesitação, apesar das lacunas evidentes no time e dos orçamentos liberados pelos órgãos do clube.

Pelo menos, na sexta-feira houve um desfecho em uma posição-chave: o Frankfurt confirmou a contratação do goleiro Noah Atubolu, vindo do Freiburg.

O jogador de 24 anos chega inicialmente por empréstimo até o fim da temporada ao Main. Segundo o clube, existe uma opção de compra, que pode ser acionada e, sob determinadas condições, se transforma em obrigação de compra. De acordo com informações do kicker, o pacote financeiro totaliza uma taxa de empréstimo de um milhão de euros, além de uma possível quantia posterior de transferência no valor de 12,5 milhões de euros.

Se esse acordo pode aliviar a situação de Krösche, parece duvidoso. O plano prevê que o diretor esportivo conclua as definições finais de pessoal até o Deadline Day, antes que o conselho fiscal possa puxar o freio de emergência na quarta-feira.