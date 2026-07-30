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Nick WoltemadeGetty Images
Nino Duit

Traduzido por

Terremoto no comando do Newcastle United! Ao que tudo indica, um alemão deve assumir imediatamente a equipe de Nick Woltemade

Premier League
Mercado da bola
Newcastle
M. Jaissle
E. Howe
N. Woltemade

O Newcastle United aparentemente faz uma troca de técnico totalmente surpreendente pouco antes do início da temporada.

De acordo com informações coincidentes da imprensa inglesa, o técnico vitorioso de longa data Eddie Howe quer tirar um tempo e deixar o clube com efeito imediato, e isso 22 dias antes do início da nova temporada da Premier League.

Seu sucessor já estaria pronto e se chamaria Matthias Jaissle. Segundo relatos, o alemão de 38 anos está em conversas avançadas com o Newcastle. Jaissle celebrou seu grande avanço como treinador no RB Salzburg e se transferiu em 2023 para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, onde na verdade ainda tem contrato até 2027. A rescisão, porém, não deve causar problemas. Tanto o Newcastle quanto o Al-Ahli pertencem majoritariamente ao fundo soberano saudita Public Investment Fund (PIF).

Howe assumiu o cargo de treinador do Newcastle em 2021 e, desde então, conduziu o clube a patamares inimagináveis, impulsionado por uma gigantesca ofensiva no mercado de transferências. Após 20 anos de ausência, os Magpies se classificaram recentemente duas vezes para a Champions League. Em 2025, além disso, veio a conquista da Copa da Liga, o primeiro título do Newcastle em 70 anos.

Eddie Howe aparentemente insatisfeito com os desdobramentos do mercado de transferências

Howe ainda havia iniciado normalmente a preparação para a nova temporada e comandado a equipe em três amistosos nas últimas duas semanas. Foi só na quarta-feira que veio uma vitória por 4 a 1 sobre o Bristol City, da segunda divisão. Nas últimas 48 horas, então, a decisão de Howe de querer deixar o clube teria amadurecido.

Segundo a Sky , acontecimentos insatisfatórios para ele no mercado de transferências teriam desempenhado um papel. O Newcastle vende dois jogadores-chave com Sandro Tonali (108 milhões de euros para o Tottenham Hotspur) e Anthony Gordon (80 milhões de euros para o FC Barcelona), e possivelmente também sairá o capitão Bruno Guimaraes. Enquanto isso, o futuro de Nick Woltemade é incerto. O jogador da seleção alemã viveu uma temporada de estreia decepcionante no geral no Newcastle, após sua transferência de 75 milhões de euros vinda do VfB Stuttgart.

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