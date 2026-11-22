Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção saudita sub-17 conquistou uma vitória histórica sobre a França por 1 a 0, em uma das maiores surpresas da Copa do Mundo Sub-17 "Catar 2026". Com o resultado, a Arábia Saudita mandou um recado forte aos adversários e zerou as contas do Grupo D, depois de derrubar um dos principais candidatos ao título.

Publicidade

A vitória saudita veio na noite de domingo, nos campos da Aspire Academy, pela segunda rodada da fase de grupos. Com ela, a Arábia Saudita se recuperou da derrota dramática para o Uruguai na estreia e incendiou a disputa pelas duas vagas na próxima fase.

A seleção saudita precisou esperar até os 73 minutos para transformar suas investidas em um gol precioso, marcado por Shaman Al-Qahtani, que garantiu ao seu país uma vitória extraordinária sobre os franceses.

O gol nasceu de um ataque bem construído, puxado por Zaid Al-Bouri pelo lado esquerdo. Ele arrancou com a bola, infiltrou e enfiou um belo passe para o companheiro Shaman Al-Qahtani, que não hesitou em finalizar de pé direito e mandar para o fundo da rede, para a grande festa saudita.

O gol premiou a atuação consistente da Arábia Saudita ao longo da partida. Os jogadores mostraram clara disciplina tática e capacidade de lidar com a pressão francesa, além de aproveitarem a chance decisiva que surgiu no segundo tempo.

Publicidade Publicidade

Al-Hanfoush aposta nos titulares

Ahmed Al-Hanfoush, técnico da seleção saudita sub-17, foi a campo com Abdullah Al-Mass no gol e, à sua frente, Abdulrahman Al-Mami, Nawaf Al-Huwairi, Saif Al-Qareh e Marwan Al-Yami.

Tópicos relacionados

No meio-campo, o treinador saudita escalou Abdullah Al-Batli, Shaman Al-Qahtani, Yahya Tariq e Abdullah Al-Dosari, enquanto Ammar Mimani e Fares Boushaqra ficaram responsáveis pelo ataque.

Al-Hanfoush guardou algumas cartas importantes no banco de reservas, com destaque para Zaid Al-Bouri, autor da assistência para o gol da vitória, e Jawad Al-Hashem, além de Musaed Al-Shammari, Abdullah Al-Nakhli, Naif Al-Qahtani, Sultan bin Mahri, Tamim Siraj, Hamad Al-Shammari, Yahya Saeed e Hamid Adam.

Publicidade

A participação de Al-Bouri foi decisiva: ele fez a diferença assim que ganhou a oportunidade, confirmando a importância das alternativas ofensivas à disposição do treinador saudita.

Arábia Saudita aprende a lição contra o Uruguai

A missão da seleção saudita na segunda rodada não era fácil, sobretudo depois de iniciar a campanha com uma derrota dolorosa para o Uruguai por 3 a 2, em um jogo cheio de reviravoltas.

Publicidade

A Arábia Saudita esteve à frente do placar duas vezes, graças a dois pênaltis convertidos por Fares Boushaqra, mas não conseguiu sustentar a vantagem e saiu de campo sem pontuar, apesar do bom rendimento ofensivo de seus jogadores.

Do outro lado, a França entrou em campo com o moral elevado, depois de estrear no torneio com uma vitória tranquila por 3 a 1 sobre o Haiti, em partida na qual o ponta Louan Merrifield brilhou ao marcar dois gols.

Publicidade

A seleção saudita, porém, conseguiu corrigir os erros defensivos que apareceram contra o Uruguai e apresentou um desempenho mais equilibrado, sem abrir mão da eficiência ofensiva, para conquistar uma vitória valiosa diante de um adversário com grande potencial e muitas ambições na competição.

Disputa acirrada no Grupo D

A Arábia Saudita chegou a 3 pontos e igualou a França, que ocupa a segunda colocação pelo saldo de gols. O Uruguai lidera a classificação com 3 pontos, antes do aguardado confronto com o Haiti na noite de domingo, enquanto a seleção haitiana é a lanterna do grupo, sem pontos.

Publicidade

A vitória recolocou a Arábia Saudita no centro da disputa, depois de a equipe ter ficado obrigada a reagir após a derrota na estreia. Assim, a última rodada será decisiva para definir os classificados do Grupo D.

A seleção saudita disputa a Copa do Mundo Sub-17 pela quinta vez em sua história, na atual edição sediada pelo Catar até 13 de dezembro, tendo França, Uruguai e Haiti como adversários de grupo.

Publicidade

A Arábia Saudita se apoia em uma trajetória marcante na competição, cujo maior feito foi a conquista do título da Copa do Mundo Sub-17 em 1989. A taça segue como um marco na história do futebol saudita e dá à atual geração uma motivação extra para fazer uma campanha extraordinária.