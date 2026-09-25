O Manchester City sofreu um duro golpe em seu caso relacionado às acusações de violação das regras financeiras da Premier League inglesa, depois que relatos indicaram que a comissão independente que analisa o processo concluiu pela condenação do clube na maioria das acusações contra ele, embora ainda não tenham sido definidas as penalidades que podem decorrer da decisão.

De acordo com o site "The Athletic", que cita o jornalista David Ornstein e fontes a par do caso que falaram sob a condição de anonimato, o Manchester City foi condenado em 114 das 115 acusações relacionadas ao descumprimento das regras financeiras, com a expectativa de que o clube recorra da decisão emitida pela comissão independente.

O caso remonta às acusações apresentadas pela Premier League inglesa contra o Manchester City sobre irregularidades financeiras que se estenderam, segundo o processo, ao longo de 14 anos, além da acusação de não ter cooperado plenamente com a investigação realizada entre os anos de 2018 e 2023.

As acusações incluíram a não apresentação de informações financeiras precisas ao longo de 9 temporadas, da temporada 2009-2010 até 2017-2018, além da não apresentação de detalhes completos sobre os salários do ex-técnico Roberto Mancini durante o período entre as temporadas 2009-2010 e 2012-2013.

A Premier League inglesa também acusou o clube de não apresentar informações detalhadas sobre pagamentos a jogadores durante o período da temporada 2010-2011 até 2015-2016, além da não cooperação com a investigação posterior no caso.

As possíveis penalidades ainda não foram definidas, mas podem incluir, dependendo da natureza das irregularidades comprovadas pelos procedimentos, multas financeiras e dedução de pontos, com a possibilidade de que as penalidades tenham efeito retroativo sobre temporadas anteriores e as consequências que isso possa acarretar sobre os títulos da Premier League inglesa.

Por outro lado, o Manchester City não confirmou o que foi divulgado nos relatos, já que o "The Athletic" citou um porta-voz do clube afirmando que "o processo ainda está em andamento, com aspectos importantes ainda pendentes de resolução e sujeitos a estrito sigilo", destacando que a posição do clube continua em conformidade com o comunicado emitido em fevereiro de 2023.

Na época, o Manchester City havia manifestado surpresa com as acusações e recebeu com satisfação o encaminhamento do caso a uma comissão independente para a análise imparcial das provas relacionadas ao processo, aguardando a conclusão dos procedimentos e a definição da posição final e das possíveis penalidades.