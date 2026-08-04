A ex-ministra dos Esportes da França, Marie-George Buffet, provocou uma surpresa retumbante ao admitir a suspensão dos exames antidoping surpresa da seleção francesa antes do início da Copa do Mundo de 1998, na qual a seleção dos "Bleus" se sagrou campeã em casa.

Segundo reportagem do jornal Mundo Deportivo, a confissão foi feita durante o documentário "Zidane: a construção de uma lenda", depois de a ministra ter negado sob juramento, perante uma comissão do Senado francês em 2013, a emissão de qualquer instrução para interromper aqueles exames.

Buffet revelou que, após o primeiro exame antidoping surpresa ter provocado revolta dentro do grupo da seleção francesa, tomou-se a decisão de não realizar nenhum outro exame surpresa até o fim do torneio.

Por sua vez, Alain Garnier, o médico enviado pelo Ministério dos Esportes para realizar os exames à época, confirmou que recebeu instruções para não "incomodar a seleção francesa novamente até a Copa do Mundo", esclarecendo que a decisão lhe foi transmitida verbalmente.

Quando questionada sobre esse relato, Buffet não o negou e disse: "Se o doutor Garnier diz isso, deve ser verdade", acrescentando que a decisão foi "um passo atrás no combate ao doping".

Essa confissão reabre a porta para a polêmica sobre as circunstâncias que antecederam a conquista do título da Copa do Mundo de 1998 pela seleção francesa, sobretudo porque a suspensão dos exames surpresa ocorreu antes do torneio que terminou com a vitória dos "Bleus".

A confissão provocou uma ampla onda de questionamentos na França, especialmente por contradizer o depoimento da ex-ministra ao Senado em 2013, quando afirmou sob juramento que o seu ministério "não emitiu nenhuma orientação" para interromper os exames antidoping surpresa.

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