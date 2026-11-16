Terremoto na eleição da Fifa: Uefa abandona sua estratégia e prepara candidato surpresa contra Infantino

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Tudo indica que o cenário de Gianni Infantino ser reconduzido à presidência da Fifa por aclamação, na eleição que será realizada em março, no Marrocos, não vai se concretizar.

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Faltam menos de 72 horas para o prazo final estabelecido pela Fifa para a apresentação das candidaturas à presidência , e reportagens publicadas nas últimas horas indicavam que, salvo alguma surpresa de última hora, tudo apontava para que Gianni Infantino tivesse o caminho livre para ser reeleito por aclamação em março de 2027.

Mas o jornal britânico "The Guardian" causou uma enorme surpresa ao revelar um movimento importante da Uefa que pode virar a eleição de cabeça para baixo.

Segundo o jornal, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, surge como candidato surpresa de última hora à presidência da Fifa, e sua candidatura pode ser confirmada até amanhã, terça-feira.

A busca por um candidato apoiado pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) para enfrentar Gianni Infantino chegou à fase final, já que a quarta-feira é o prazo limite para quem pretende disputar a eleição da Fifa em março.

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Diallo despontou como o principal nome depois do fracasso dos planos de lançar um ex-jogador ou ex-treinador experiente, embora outros nomes ainda estejam sendo avaliados.

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O Comitê Executivo da Uefa vai discutir o assunto nesta segunda-feira, e será solicitada a aprovação das 55 federações-membro.

Diallo ataca Infantino

Diallo criticou duramente Infantino em setembro passado, afirmando que ele "causou grave dano à imagem e à unidade do futebol".

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E acrescentou: "Suas iniciativas durante a Copa do Mundo e depois dela causaram grave dano à imagem e à unidade do futebol. Como consequência, acreditamos que a confiança deixou de existir".

A posição de Kozo Tashima

Não está claro se o apoio a Diallo levará ao fim da campanha iniciada por Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, para enfrentar Infantino.

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Tashima, membro do Conselho da Fifa, conta com forte apoio dentro da Uefa, mas a direção da entidade pode concluir que Diallo tem mais chances de conquistar votos de eleitores em outras regiões do mundo.

A expectativa é que Diallo receba o apoio da grande maioria das federações filiadas à Uefa, e há esperança de que ele obtenha votos dos membros francófonos da Confederação Africana de Futebol, que tem se mantido firme no apoio a Infantino.

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Em alguns setores, há o temor de que a presença de vários adversários de Infantino fortaleça sua posição e favoreça uma campanha eleitoral que apresentará o atual mandatário como o candidato da unidade, depois de meses de conflitos internos.

Os membros da Concacaf demonstraram hesitação em apoiar um candidato alternativo, apesar de se oporem a Infantino, e algumas federações argumentaram que boicotar a eleição enviaria a mensagem mais forte sobre a necessidade de reformar a governança.

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Se um dirigente profissional como Diallo receber o apoio da Uefa, isso representará um afastamento notável da estratégia original da entidade, que buscava se unir em torno de uma figura de destaque que tivesse feito nome dentro de campo ou à beira do gramado.

O fracasso do plano Wenger

Havia uma esperança tardia de que Arsène Wenger, chefe de desenvolvimento global da Fifa, demonstrasse interesse, mas isso exigiria uma mudança radical de postura do ex-treinador do Arsenal.

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Ao que se sabe, ex-jogadores como Mikaël Silvestre e Didier Drogba chegaram a demonstrar interesse, mas isso não deu em nada.

Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, mostrou-se favorável à chegada de um novo presidente da Fifa.

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Ele disse: "Há um consenso geral de que uma mudança pode fazer sentido. Mas o que mais me interessa nesse contexto, do ponto de vista do futebol, é que nunca imaginamos que as coisas pudessem piorar depois de Sepp Blatter, e mesmo assim alguém conseguiu deixá-las piores".

E prosseguiu: "No momento, pensamos que, se o senhor Infantino sair, seria ótimo que o próximo fizesse um trabalho melhor. Porque acredito que é possível fazer um trabalho melhor".