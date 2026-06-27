Terremoto na Arábia Saudita... Revolta popular exige a cabeça de Donis e da Federação de Futebol!

As redes sociais, com destaque para a plataforma “X”, se transformaram em um palco de indignação popular após a eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026, na sequência do empate sem gols contra Cabo Verde — resultado que tirou os “Verdes” da fase de grupos —, dando início a pedidos por mudanças radicais no futebol saudita.

Embora as críticas tenham atingido vários jogadores, a maior parte da indignação da torcida recaiu sobre o técnico grego Georgios Donis, já que muitos consideraram que ele não conseguiu conduzir bem as partidas do torneio, especialmente contra o Uruguai e a Espanha, e não apresentou soluções técnicas que ajudassem a seleção a superar suas dificuldades em campo, fazendo com que os pedidos por sua demissão dominassem o cenário após o apito final.

Ataques aos jogadores... Al-Dosari e Al-Khaibari no alvo das críticas

A indignação não se limitou à comissão técnica, já que vários jogadores foram alvo de críticas severas devido à queda de rendimento durante o torneio, com destaque para o capitão da seleção, Salem Al-Dosari, que foi considerado por parte da torcida como estando aquém de seu nível habitual, após não ter conseguido liderar o time no ataque durante as três partidas.

Abdullah Al-Khaibari também foi alvo de críticas generalizadas devido à lentidão em seu desempenho e à dependência de passes seguros para trás, com a ausência de passes verticais capazes de romper as linhas adversárias, o que se refletiu na lentidão na construção das jogadas ofensivas e na escassez de chances perigosas.

Problemas técnicos revelados pelo torneio

A torcida considerou que a eliminação não se deveu apenas à partida contra Cabo Verde, mas foi resultado de problemas técnicos que ficaram evidentes ao longo de todo o torneio, sendo o mais notável a falta de um atacante capaz de aproveitar as oportunidades, disputar com os zagueiros e manter a posse de bola no terço final do campo.

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Além disso, ficou evidente uma fraqueza nas posições de laterais e alas, o que fez com que a maioria das tentativas ofensivas dependesse mais do esforço coletivo do que da habilidade individual, diante da ausência de jogadores capazes de fazer a diferença em duelos individuais.

Os erros individuais nos passes e no posicionamento aumentaram o sofrimento da seleção, além do notável desgaste físico, especialmente durante o último quarto de hora das partidas — período em que a equipe precisava exercer maior pressão para marcar, mas parecia incapaz de acompanhar o ritmo dos adversários.

O banco não mudou nada

Entre as observações mais recorrentes nas opiniões da torcida está o fracasso dos reservas em mudar o rumo das partidas, já que o banco de reservas não trouxe o impulso esperado, enquanto a seleção carecia de um jogador capaz de virar o jogo quando necessário, o que aumentou a dificuldade de recuperação nas partidas decisivas.

Exigências por uma revolução abrangente que não se limita ao técnico

Embora o nome de Donis tenha ganhado destaque, uma ampla parcela da torcida afirmou que a troca do técnico por si só não será suficiente, considerando que a crise é mais profunda do que isso e requer uma revisão abrangente que comece pelo desenvolvimento de talentos, pela melhoria dos mecanismos de seleção de jogadores e pelo estabelecimento de uma visão técnica estável, capaz de construir uma seleção capaz de competir em grandes competições.

A torcida concluiu suas mensagens enfatizando que o que aconteceu na Copa do Mundo de 2026 deve servir como ponto de partida para a reconstrução da seleção saudita, para que os fracassos não se repitam em torneios futuros, afirmando que a manutenção da situação atual levará à repetição do mesmo cenário, independentemente do torneio ou do adversário.