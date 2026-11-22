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O marroquino Yassir Zabiri se firmou como uma das maiores surpresas do Campeonato Espanhol nesta temporada, ao manter a boa fase como goleador com a camisa do Racing Santander e chegar a 11 gols em seus primeiros 13 jogos na competição. Com isso, colocou seu nome entre a elite de atacantes que deixaram uma marca excepcional em seus primeiros passos na LaLiga, como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Jude Bellingham.

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Segundo o jornal espanhol "Marca", o atacante marroquino de 21 anos vem acumulando números impressionantes desde o início da temporada e já superou a meta anunciada em sua apresentação como jogador do Racing, de marcar 10 gols, mesmo tendo disputado apenas cerca de um terço da temporada.

O jornal destacou que apenas um grupo restrito de astros conseguiu marcar mais gols do que ele em seus primeiros 13 jogos no Campeonato Espanhol: Ronaldo Nazário, Romário e Robert Lewandowski.

O capítulo mais recente da grande fase de Zabiri foi escrito no duelo contra a Real Sociedad, na noite de domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, quando ele conduziu o Racing Santander a uma vitória eletrizante por 3 a 2. O atacante marcou dois gols seguidos, aos 6 e aos 8 minutos, em apenas 112 segundos, dando à sua equipe um impulso ofensivo logo no início que desmontou os planos do adversário e ajudou a decidir um dos principais confrontos da rodada.

A influência do atacante marroquino não se limitou aos dois gols: ele também sofreu o pênalti convertido por Canales a favor do Racing, depois de seguir se movimentando dentro da área e pressionando a defesa da Real Sociedad.

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O primeiro gol saiu após passe de Iker Loqui, enquanto no segundo ele aproveitou uma falha do goleiro Remiro ao lidar com a bola, confirmando sua capacidade de aproveitar as oportunidades e punir os erros dos adversários.

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Após a partida, Zabiri comemorou os dois gols e a vitória sobre um adversário forte, reforçando a ambição de seguir marcando e superar sua marca atual: "Estou muito feliz pelos dois gols e pela vitória sobre um grande time. Marcar dois gols e vencer é bom, e é claro que vou tentar fazer mais de 11 gols".

As declarações refletem a confiança adquirida pelo jovem atacante, que conseguiu superar a meta que havia estabelecido para si mesmo antes do início de sua trajetória no clube espanhol.

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Na mesma linha, José Alberto López, técnico do Racing Santander, elogiou o desempenho do atacante marroquino, ressaltando que seu valor não se resume aos gols, mas inclui também a dedicação em campo, o cumprimento das orientações táticas, a disciplina tática e a capacidade de ler o jogo. O treinador também elogiou a movimentação sem a bola e o aproveitamento dos espaços, afirmando que sua presença oferece aos companheiros soluções ofensivas adicionais e que seu papel não se limita a finalizar as jogadas diante do gol.

Zabiri chegou ao Racing Santander em julho, por empréstimo do Rennes, da França, sem cláusula que permita ao clube espanhol adquirir seus direitos em definitivo. Suas atuações de destaque, no entanto, logo o colocaram em evidência e contribuíram para sua convocação para a seleção do Marrocos, pela qual marcou um gol durante a atual Data Fifa.