Terremoto inesperado: astro dos Leões dispara que não jogará mais pelo Marrocos com Vahbi presente

Um dos grandes astros da seleção de Marrocos deixou todos surpresos com uma revelação de peso, ao anunciar nesta terça-feira que vai se afastar temporariamente de vestir a camisa de Marrocos.

Em uma longa mensagem publicada em sua conta oficial na plataforma Instagram, o astro do Ajax de Amsterdã, Sofyan Amrabat, escreveu que não jogará pela seleção marroquina enquanto o atual treinador, Mohamed Ouahbi, estiver no comando.

O jogador descreveu vestir a camisa de Marrocos como a "maior honra" de sua carreira no futebol, lembrando que sua primeira convocação aconteceu há 12 anos, e que entregou tudo o que tinha por seu país com orgulho e satisfação. Ele explicou: "Meu amor por Marrocos e por tudo o que este time representa para mim nunca vai mudar".

Amrabat destacou que a decisão não foi fácil, mas "não me sinto capaz de continuar a vestir a camisa nacional sob o comando do atual treinador, Mohamed Ouahbi", afirmando: "Por isso, vou me colocar indisponível para escolha e convocação à seleção enquanto ele (Ouahbi) continuar no cargo".

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O meio-campista se absteve de revelar os motivos diretos que o levaram a essa decisão, e disse: "Por respeito à seleção nacional e a todos os envolvidos, prefiro manter em sigilo os motivos que levaram a essa decisão".

Temendo que sua decisão fosse interpretada de outra forma, afirmou: "Quero deixar claro que não decidi me aposentar do futebol internacional e não vou fechar a porta para representar Marrocos novamente".









Sofyan Amrabat encerrou seu comunicado impactante: "Aos meus companheiros e irmãos na seleção e a todos os que trabalham lá, desejo muito sucesso. Continuarei sendo o maior torcedor do time e vou apoiá-los com a mesma paixão que sempre demonstrei dentro de campo. Obrigado à torcida marroquina por seu amor e apoio, esteja eu dentro de campo ou torcendo por vocês. Meu amor pelo meu país permanecerá sempre o mesmo".

Este comunicado chega poucos dias antes das duas partidas de Marrocos nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, contra Gabão e Lesoto, nos dias 25 e 29 deste mês.