Terremoto econômico após a despedida de Messi: Federação Argentina ameaçada de perder uma fortuna colossal

Não há dúvida de que a aposentadoria de Lionel Messi da seleção argentina representa uma grande perda esportiva para a equipe, mas as coisas não param por aí, pois se estendem a outra dimensão.

Lionel Messi se despediu oficialmente da seleção argentina após a vitória na última partida contra Benin, na madrugada de hoje.

E, enquanto sua saída representa um grande vazio esportivo para a seleção "Albiceleste", ela também pode deixar uma enorme lacuna nos recursos do futebol argentino.

O site "Foot Mercato" afirmou que patrocinadores, vendas de ingressos, índices de audiência, promoção, direitos comerciais e apelo internacional serão afetados pela aposentadoria da Pulga do cenário internacional, e a Federação Argentina de Futebol terá que se adaptar à nova situação sem o seu mais importante fator de atração econômica.

A noite de despedida no estádio Monumental ilustrou claramente o poder econômico de Messi. Os 85 mil ingressos da partida se esgotaram rapidamente, apesar dos preços extremamente altos no mercado argentino, com o valor de alguns assentos chegando a 480 mil pesos, ou seja, mais de 280 euros.

Antes mesmo da partida, a revista Forbes Argentina estimou que apenas esta noite de despedida poderia render cerca de 13 milhões de dólares em vendas de ingressos, com a demanda tão alta que se formou um grande mercado paralelo em torno dos ingressos, enquanto a televisão argentina registrou índices de audiência excepcionais.

Em outras palavras, mesmo em um simples amistoso contra Benin, a presença de Messi transformou uma partida sem grande relevância esportiva em um verdadeiro evento econômico e midiático.

A Argentina possui mais de 100 patrocinadores

Em 2017, a Federação Argentina tinha apenas seis marcas associadas à seleção nacional. Agora, a federação conta com mais de 100 marcas, distribuídas entre os Estados Unidos, a Europa, a Ásia e o Oriente Médio.

O jornal "The Times" aponta a existência de 120 patrocinadores e uma receita estimada em cerca de 150 milhões de dólares, ao passo que a federação estava à beira da falência quando Leandro Petersen assumiu a responsabilidade por seu desenvolvimento comercial.

Por sua vez, o site argentino "iProfessional" aponta que a publicidade e o marketing representam agora mais de 50% da receita da federação, com cerca de 120 patrocinadores pelo mundo. Essas dinâmicas são de extrema importância, e é evidente que Messi não é a única razão por trás desse enorme crescimento comercial, pois os títulos da Argentina, a estratégia internacional da federação e a construção da marca também desempenharam um papel fundamental.

Mas o próprio Leandro Petersen reconheceu recentemente que Messi foi um "fator catalisador excepcional" para o desenvolvimento da marca da Federação Argentina de Futebol, e que ele permitiu o acesso a mercados nos quais a Argentina tinha anteriormente uma presença limitada.

As consequências da aposentadoria internacional vão muito além do aspecto financeiro

É provável que a aposentadoria do jogador oito vezes vencedor da Bola de Ouro tenha consequências que vão muito além do aspecto financeiro da federação.

Os canais argentinos perderão um enorme fator de atração de público, e os patrocinadores terão que continuar pagando os custos de transmissão apesar da ausência de seu astro mundial mais proeminente dos gramados, e toda a economia das partidas internacionais pode ser afetada.

Diversos setores se beneficiaram do apelo excepcional do camisa 10, como ingressos, hospitalidade, produtos, camisas, campanhas publicitárias, conteúdo digital, redes sociais, direitos comerciais e a organização de partidas no exterior.

O caso do clube Inter Miami ilustra esse poder de forma indireta, pois, desde a chegada de Messi, o valor do clube subiu de cerca de 585 milhões de dólares em 2022 para 1,45 bilhão de dólares em 2026, enquanto sua receita chegou a cerca de 200 milhões de dólares no último ano fiscal.

O jornal "The Wall Street Journal" também apontou o impacto de Messi sobre o turismo, a hospitalidade, o comércio e os imóveis do estado. E, claro, é impossível aplicar esses números diretamente à Argentina, mas eles dão uma ideia da capacidade do jogador de gerar atividade econômica que supera em muito o seu salário.

Grande poder financeiro graças à era de ouro da geração Messi

Mas o futebol argentino pode se tranquilizar com uma coisa: a Federação Argentina de Futebol já acumulou um grande poder financeiro graças à era de ouro da geração Messi.

Desde 2019, a Argentina arrecadou cerca de 121 milhões de dólares americanos apenas em premiações ligadas às competições, segundo o jornal "As".

Esse valor inclui 8 milhões de dólares americanos após o terceiro lugar na Copa América de 2019, 10 milhões de dólares americanos da Copa América de 2021, 52 milhões de dólares americanos ligados à conquista da Copa do Mundo de 2022 (42 milhões de dólares americanos dos quais da Fifa e 10 milhões de dólares americanos da Confederação Sul-Americana de Futebol), 16 milhões de dólares americanos da Copa América de 2024 e outros 33 milhões de dólares americanos pelo segundo lugar na Copa do Mundo de 2026.

É evidente que essas receitas não são atribuídas inteiramente a Messi, pois as conquistas de toda a equipe contribuíram para alcançá-las. Ainda assim, elas destacam o valor econômico desse período excepcional. O desafio reside em preservar o poder comercial acumulado durante essa era e torná-lo sustentável na ausência de seu principal embaixador.

A Federação Argentina ainda possui mais de 100 parceiros, uma presença comercial internacional e uma marca que adquiriu uma influência enorme. A Argentina terá que convencer patrocinadores, emissoras, torcedores e mercados externos de que é capaz de continuar faturando dezenas, ou até centenas, de milhões de dólares sem o seu camisa 10.

É provável que a perda não seja uma queda imediata de caixa, mas sim o desaparecimento gradual do valor distintivo de Messi, cujo valor real poderá ser medido ao longo das décadas, das partidas e das grandes competições futuras.