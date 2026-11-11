Terremoto de um bilhão de euros: o que aconteceria se o Manchester United fosse rebaixado?

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O Manchester United enfrenta uma crise esportiva e financeira cada vez mais grave, depois de ter caído para a zona de rebaixamento da Premier League, em um início de temporada catastrófico que coloca o clube diante de um cenário que antes só era considerado hipoteticamente, mas que se tornou ainda mais preocupante com a continuidade dos resultados negativos.

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O Manchester United conquistou apenas 8 pontos nas primeiras 10 partidas da Premier League, ocupando a décima oitava colocação, a primeira posição na zona de rebaixamento, depois de obter apenas uma vitória até o momento. E a possibilidade de queda de um dos maiores clubes do mundo para a Championship tornou-se motivo de preocupação real.

Nesse contexto, o jornal alemão Bild reproduziu o que foi publicado pelo jornal britânico The Sun sobre as enormes repercussões financeiras que poderiam decorrer do rebaixamento do Manchester United, relacionadas ao contrato de patrocínio que o vincula à empresa alemã Adidas, já que o acordo permite à empresa encerrar a parceria antes do prazo estabelecido caso a equipe seja transferida para a divisão inferior.

Segundo a reportagem, o contrato inclui uma cláusula que concede à Adidas o direito de rescindir o acordo com aviso prévio de uma temporada inteira, caso o Manchester United seja rebaixado da primeira divisão. O valor total do contrato chega a 900 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 1,03 bilhão de euros.

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O clube inglês havia renovado sua parceria com a empresa alemã em 2023 por mais 10 anos, mantendo o acordo em vigor, em princípio, até 2035. O contrato tem valor de cerca de 900 milhões de libras esterlinas, com média de 90 milhões por ano, ou seja, aproximadamente 107 milhões de euros por temporada.

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Mas o perigo não se limita à possibilidade de rescisão da parceria; mesmo que a Adidas decida manter o contrato, o rebaixamento do United acarretaria uma redução de 50% nos pagamentos anuais por cada temporada que a equipe passar fora da primeira divisão. Dessa forma, os valores devidos cairiam de 90 milhões de libras esterlinas para apenas 45 milhões por temporada.

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Liga dos Campeões: outra ameaça

O rebaixamento não representa a única ameaça financeira que o Manchester United enfrenta no acordo de patrocínio, pois o contrato também inclui uma cláusula relacionada à participação na Liga dos Campeões da Europa, que permite à Adidas reduzir os pagamentos garantidos em 10 milhões de libras esterlinas por cada temporada em que a equipe ficar ausente da competição continental.

E essa condição já entrou em vigor, depois que o Manchester United ficou de fora da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2025-2026, o que resultou na aplicação da redução financeira prevista no acordo. Assim, o clube já arcou com parte das perdas potenciais devido à queda de resultados e ao afastamento da competição.

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O Manchester United ocupa a décima oitava colocação na tabela do Campeonato Inglês, com 8 pontos em 10 partidas, após obter uma vitória, 5 empates e 4 derrotas, ficando um ponto atrás do Coventry City, que está na décima sétima posição. Sua última partida terminou com um empate por 4 a 4 diante do Aston Villa, devendo retomar sua trajetória com um confronto contra o Liverpool no dia 22 de novembro, em um momento em que todos os indícios apontam para a contratação de um novo técnico no lugar de Michael Carrick.

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