Em um movimento de escalada sem precedentes que reforça sua determinação em erradicar a corrupção pela raiz, a Federação Turca de Futebol detonou uma surpresa de peso ao anunciar a suspensão temporária de 448 dirigentes atuais e ex-dirigentes de clubes turcos, por conta de seu envolvimento em casos de apostas, na maior operação de limpeza que os gramados turcos presenciam em anos.





A Federação Turca anunciou, em comunicado oficial, o encaminhamento de todos os dirigentes suspensos ao comitê de disciplina, após ficar comprovado seu envolvimento em atividades de apostas durante o período em que ocupavam cargos oficiais em clubes da primeira e segunda divisões ao longo da temporada 2026-2027 e nos últimos cinco anos.

A chocante lista divulgada pela Federação incluiu nomes de peso no cenário futebolístico turco, encabeçada por Ertuğrul Doğan, presidente do Trabzonspor, e Hakan Daltaban, vice-presidente do Beşiktaş, o que reflete a dimensão e a amplitude da investigação.

Segundo relatos da imprensa local, citados pela agência "Reuters", a lista incluiu cerca de 171 dirigentes que já atuaram em clubes da liga de elite turca, a "Super Lig".

Por sua vez, o presidente do Trabzonspor rompeu o silêncio, afirmando que anteriormente possuía uma conta de apostas e que a declarou às autoridades.

Doğan disse em declarações à emissora de televisão "A Spor": "Essas empresas patrocinavam os clubes e organizavam eventos de lançamento. Ninguém esperava que isso causasse problemas. Se cometemos um erro, nós pedimos desculpas, mas não cometemos nenhum erro".

Essa decisão vem no contexto do endurecimento da fiscalização da Federação Turca sobre o tema das apostas, desde o grande escândalo que abalou o futebol turco no ano passado, e que resultou na suspensão de cerca de 149 árbitros e 1.024 jogadores por períodos variados, antes de evoluir posteriormente para a prisão de uma série de jogadores de elite e dirigentes de alto escalão em uma operação de combate às apostas ilegais e à manipulação de resultados de partidas nas ligas profissionais.

Em um contexto relacionado, as investigações revelaram outra vertente do caso, com as autoridades turcas detendo na terça-feira o presidente e seis membros do principal conselho de árbitros de futebol, sob a acusação de interferência nos procedimentos de arbitragem, em indicação de que os fios do escândalo podem alcançar todas as instituições do esporte.











