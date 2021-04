Terremoto balança hotel do São Paulo em Lima antes de estreia pela Libertadores

Tremor de magnitude 5.0 assustou os são paulinos, mas felizmente não houve vítimas; Tricolor joga contra o Sporting Cristal nesta terça-feira (20)

O elenco do São Paulo sofreu um grande susto na noite desta segunda-feira (19). Um terremoto atingiu a capital peruana Lima, onde o Tricolor joga nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, na estreia do time na Copa Libertadores de 2021.

O terremoto de pequenas proporções (5.0 na Escala Richter) foi registrado pelo Instituto Geofísico do Peru por volta de 23h53 (horário local, 01h53 no horário de Brasília). A imprensa peruana não relatou estragos materias e tampouco mortes.

IGP/CENSIS/RS 2021-0203

Fecha y Hora Local: 19/04/2021 23:53:29

Magnitud: 5.0

Profundidad: 44km

Latitud: -12.61

Longitud: -76.87

Intensidad: IV-V Chilca

Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 20, 2021

Felipe Espindola, assessor de imprensa do São Paulo, relatou nas redes sociais que o hotel tremeu duas vezes. Perguntado sobre o grupo são paulino que viajou para a estreia na Libertadores, Espindola disse que todos estão bem.

Tudo bem, graças a Deus, obrigado pela preocupação. 🇾🇪🇾🇪🇵🇪🇵🇪 — Felipe Espindola (@felipeespindola) April 20, 2021

Esta é a "segunda dificuldade" que o elenco são paulino enfrenta no Peru. A equipe foi proibida de treinar no país e só poderá deixar o hotel para o jogo no Estádio Nacional do Peru. Com isso, o time foi obrigado a realizar trabalhos no local onde está hospedado.

Sporting Cristal e São Paulo estreiam na competição e aqui na Goal você poderá acompanhar todos os lances do jogo clicando aqui. Embalado pela boa sequência de vitórias, o time tricolor deverá entrar em campo com a mesma escalação que enfrentou, e venceu, o Palmeiras na última sexta-feira.

O tremor liga o sinal de alerta também para o Palmeiras, que estreia na Libertadores justamente na capital peruana na quarta-feira (21), contra o Universitário. Os palmeirenses não estavam no Peru no momento do terremoto.