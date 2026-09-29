A estrutura administrativa do Barcelona vive um momento de turbulência sem precedentes. Pouco tempo depois de assumir o comando do departamento executivo, o diretor-geral do clube catalão decidiu deixar o cargo de forma repentina, abrindo caminho para uma nova fase de reestruturação nos escritórios do Camp Nou.

O jornal espanhol ARA confirmou que Manel del Río, presidente executivo do clube, apresentou oficialmente seu pedido de demissão do cargo após apenas um ano à frente da função. Ele se despediu do conselho de administração na última segunda-feira, e a quarta-feira será seu último dia dentro dos muros do clube.

Del Río chegou ao Barcelona há quatro anos, mais precisamente em setembro de 2022, como assistente de Maribel Meléndez, que ocupava o cargo de diretora-geral na época, após a saída de Ferran Reverter, que anteriormente exercia essa função delicada.

O clube esclareceu, em nota breve, que a decisão foi tomada em total acordo entre as duas partes, e que o processo de transição ocorreu de maneira totalmente tranquila e sem qualquer desentendimento.

Sergio Serrano: o novo homem forte

Após essa saída repentina, o Barcelona precisa redistribuir com urgência as responsabilidades. Os dados indicam que Sergio Serrano, o mais recente integrante do time executivo, vindo do Banco Sabadell, terá grande influência na próxima fase e assumirá a responsabilidade pelo espinhoso dossiê financeiro do clube.

As fontes revelaram que a diretoria do Barcelona já realizou entrevistas com vários candidatos para assumir o cargo de diretor-geral, sem deixar de lado os talentos existentes dentro dos escritórios do Camp Nou, uma vez que a opção da promoção interna e da concessão de mais atribuições aos funcionários do clube catalão permanece fortemente em cima da mesa.







