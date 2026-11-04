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Lens ComoGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Terremoto abala o futebol europeu: Como iguala recorde histórico de Real Madrid e Bayern de Munique

Lens x Como
Lens
Como
Liga dos Campeões
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
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A equipe italiana manteve o brilho na Liga dos Campeões da Europa

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O Como da Itália igualou um recorde na Liga dos Campeões da Europa, após marcar 9 gols contra o anfitrião Lens, da França, durante o confronto que reuniu as duas equipes na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da temporada 2026-2027.

O Como tornou-se a segunda equipe no século 21 a conseguir marcar 9 gols em uma única partida na Liga dos Campeões da Europa, juntando-se ao Bayern de Munique, que alcançou o mesmo feito diante do Dínamo Zagreb, da Croácia, em setembro de 2024, quando venceu pelo placar de 9 a 2.

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A partida terminou com a vitória do Como por 9 a 1, em uma atuação ofensiva excepcional da equipe italiana comandada por seu técnico Cesc Fàbregas, com Anastasios Douvikas marcando um hat-trick, enquanto o restante dos gols foi dividido entre Nico Paz, Lucas da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e Baba Thiaw. Ricardo Aguilar marcou o único gol do Lens.

O Bayern de Munique havia alcançado o feito histórico em 17 de setembro de 2024, quando atropelou o Dínamo Zagreb pelo placar de 9 a 2, em uma partida que viu Harry Kane marcar 4 gols, sendo 3 de pênalti, enquanto Michael Olise marcou dois gols, e Raphaël Guerreiro, Leroy Sané e Leon Goretzka marcaram um gol cada.

O gigante bávaro foi a primeira equipe a marcar 9 gols em uma única partida na história da Liga dos Campeões da Europa, de acordo com estatísticas da rede "Opta", enquanto o último feito semelhante na história da Copa da Europa — antes da mudança de nome da competição — remonta ao Real Madrid, que venceu o Wacker Innsbruck, da Áustria, pelo placar de 9 a 1 em 1990.

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