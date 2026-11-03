Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduzido por

"Teria sido um pouco arriscado demais": Aaron Danks explica surpresa na escalação titular do Bayern de Munique na visita ao Atlético de Madrid

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
A. Pavlovic
T. Bischof

De forma um tanto surpreendente, Aleksandar Pavlovic não apareceu entre os titulares do Bayern de Munique no jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, fora de casa. O técnico Aaron Danks explicou os motivos antes da partida.

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

"Teria sido um pouco arriscado demais colocar Aleks Pavlovic para jogar hoje à noite. E não queríamos correr riscos", disse o substituto do técnico Vincent Kompany, que segue ausente após desmaiar e passar pelo hospital, antes da partida de terça-feira à noite, à Prime Video.

Pavlovic não tem "nada grave", ressaltou Danks. Ainda assim, por precaução, o meio-campista começou no banco em Madri. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, no confronto de destaque da Bundesliga no último sábado, Pavlovic havia jogado os 90 minutos, e não havia notícia de nenhuma lesão. Por isso, sua ausência entre os titulares do time de Munique também foi uma pequena surpresa.

Tom Bischof ocupou o lugar de Pavlovic ao lado de Joshua Kimmich na dupla de volantes. Para o jogador de 21 anos, foi a terceira partida consecutiva como titular na Champions League. Bischof já havia começado o empate por 3 a 3 fora de casa contra o Viking Stavanger e o empate por 2 a 2 com o Arsenal. Somando todas as competições, o jogador da seleção alemã chegou à sua 14ª partida na temporada.

Bayern de Munique sem Pavlovic, mas com Neuer e Olise

Enquanto Pavlovic teve de começar no banco, dois jogadores do Bayern que haviam apresentado problemas físicos e eram dúvida puderam ser titulares. Danks pôde escalar desde o início tanto o goleiro Manuel Neuer quanto o atacante Michael Olise.

Próximas partidas
M05

M05

Bundesliga

07 de nov. de 2026

FCB

FCB

"Manu se sentiu bem no treino e está pronto para começar", ressaltou o inglês. Olise havia levado apenas "uma pancada no osso" na reta final contra o BVB. "Não houve lesão estrutural", explicou Danks.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google