"Teria sido um pouco arriscado demais colocar Aleks Pavlovic para jogar hoje à noite. E não queríamos correr riscos", disse o substituto do técnico Vincent Kompany, que segue ausente após desmaiar e passar pelo hospital, antes da partida de terça-feira à noite, à Prime Video.

Pavlovic não tem "nada grave", ressaltou Danks. Ainda assim, por precaução, o meio-campista começou no banco em Madri. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, no confronto de destaque da Bundesliga no último sábado, Pavlovic havia jogado os 90 minutos, e não havia notícia de nenhuma lesão. Por isso, sua ausência entre os titulares do time de Munique também foi uma pequena surpresa.

Tom Bischof ocupou o lugar de Pavlovic ao lado de Joshua Kimmich na dupla de volantes. Para o jogador de 21 anos, foi a terceira partida consecutiva como titular na Champions League. Bischof já havia começado o empate por 3 a 3 fora de casa contra o Viking Stavanger e o empate por 2 a 2 com o Arsenal. Somando todas as competições, o jogador da seleção alemã chegou à sua 14ª partida na temporada.

Bayern de Munique sem Pavlovic, mas com Neuer e Olise

Enquanto Pavlovic teve de começar no banco, dois jogadores do Bayern que haviam apresentado problemas físicos e eram dúvida puderam ser titulares. Danks pôde escalar desde o início tanto o goleiro Manuel Neuer quanto o atacante Michael Olise.

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"Manu se sentiu bem no treino e está pronto para começar", ressaltou o inglês. Olise havia levado apenas "uma pancada no osso" na reta final contra o BVB. "Não houve lesão estrutural", explicou Danks.